中華隊世運會武術套路全數完賽　劉菖閔拚下代表團本屆首面獎牌

▲中華隊本屆世運會首面獎牌出爐，劉菖閔武術項目奪銅牌。（圖／中華奧會提供）

記者杜奕君／綜合報導

本屆成都世界運動會，中華隊在武術套路的征程，於9日畫下句點。孫家閎選手，在男子太極拳／太極劍全能項目名列第4，而劉菖閔在男子南拳／南棍全能斬獲1銅，也是代表團首面獎牌。

孫家閎是2022成都世大運太極拳金牌，2024年世界盃太極劍金牌，這次重返成都肩負奪牌希望，但他說：「我沒想過誰的期望，我對自己期望是最高的！」他在太極拳項目名列第2，9日的太極劍項目第二順位出場，拿下9.710分，總分19.473拿下男子套路第四名。

此次孫家閎也是強忍悲痛出賽，7日結束開幕典禮返回選手村後，收到爺爺過世的消息，「整個無法走路，整個人當機。」一直到出賽前一天，孫家閎坦言自己還不是很願意相信，於是帶著爺爺的照片一起出賽，希望爺爺與自己同在。

對於沒能站上頒獎台，孫家閎認為，表現可以再更好，「出現了一點小小的失誤，體能消耗大的時候呼吸就會亂，就容易出現失誤，這是我在這狀態下最好的發揮了！」

「我覺得故事未完！」孫家閎表示，雖然不確定下一站是什麼比賽，但沒有鬆口這是否是自己最後一戰。

劉菖閔在8日的南拳項目以9.740分名列第1，但南棍拿9.690分，總分19.430名列第3，這面銅牌也是本屆世運會代表團首面獎牌。

南棍部分劉菖閔認為自己表現可以更好，因發揮不好被扣分，但賽前他不斷給自己心理建設，「告訴自己說一定可以，不管最後發揮得好不好，都要相信自己一定可以。」

「不管是第一面還是最後一面，都是大家努力得來的，就沒有第一面比較重要的說法。」劉菖閔表示，若真要說有什麼意義，就是比完賽隔天是自己生日，可以算生日禮物。

中華代表團此次武術套路派出3名選手參戰，劉菖閔獲銅牌，孫家閎第4，女子太極拳／太極拳全能劉佩勳則以第6名作收。

