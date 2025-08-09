快訊／高承睿意外敗北　WTT橫濱站止步男單16強

▲WTT冠軍賽橫濱站，高承睿意外在男單16強止步。（圖／翻攝自微博／WTT世界乒聯）

記者杜奕君／綜合報導

上個月才剛剛幫助中華隊在世大運拿下桌球男團金牌的「柚子」高承睿，9日在WTT冠軍賽橫濱站男子單打16強戰交手來自美國的對手賈哈（Kanak Jha）。此戰高承睿開賽就陷入苦戰，面對賈哈犀利攻勢無力招架，最終高承睿以7比11、11比6、9比11、5比11，總局數1比3敗北，止步本屆男單16強。

年僅20歲，目前世界男單排名第27位的高承睿，今日在男單16強碰頭目前世界排名第31位的賈哈，首局高承睿陷入苦戰，一度以6比9落後，賈哈率先出現3個局點，隨後一次幸運球，首局以11比7拿下。

所幸高承睿在第2局迅速回穩，犀利攻勢讓賈哈難以招架，最終高承睿以11比6拿下，也將總局數扳成1比1。

第3局高承睿氣勢大振，一次精彩反拍回擊，隨後又是正拍搶分，一度連拿3分將比分逆轉以5比4超前。但隨後賈哈展現氣勢，連續強勢殺球，又以11比9拿下此局。

高承睿在第4局開打後又遭遇亂流，在2比4落後下喊出暫停嘗試調整，但賈哈靠著犀利變線攻勢，持續拉開9比3領先幅度，隨後更以10比4率先取得賽末點，最終賈哈就以11比5拿下此局，最終總局數3比1擊敗高承睿，挺進橫濱站男單8強。