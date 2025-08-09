運動雲

>

快訊／高承睿意外敗北　WTT橫濱站止步男單16強

▲▼WTT美國大滿貫賽，高承睿、鄭怡靜。（圖／翻攝自微博／WTT世界乒聯）

▲WTT冠軍賽橫濱站，高承睿意外在男單16強止步。（圖／翻攝自微博／WTT世界乒聯）

記者杜奕君／綜合報導

上個月才剛剛幫助中華隊在世大運拿下桌球男團金牌的「柚子」高承睿，9日在WTT冠軍賽橫濱站男子單打16強戰交手來自美國的對手賈哈（Kanak Jha）。此戰高承睿開賽就陷入苦戰，面對賈哈犀利攻勢無力招架，最終高承睿以7比11、11比6、9比11、5比11，總局數1比3敗北，止步本屆男單16強。

年僅20歲，目前世界男單排名第27位的高承睿，今日在男單16強碰頭目前世界排名第31位的賈哈，首局高承睿陷入苦戰，一度以6比9落後，賈哈率先出現3個局點，隨後一次幸運球，首局以11比7拿下。

[廣告]請繼續往下閱讀...

所幸高承睿在第2局迅速回穩，犀利攻勢讓賈哈難以招架，最終高承睿以11比6拿下，也將總局數扳成1比1。

第3局高承睿氣勢大振，一次精彩反拍回擊，隨後又是正拍搶分，一度連拿3分將比分逆轉以5比4超前。但隨後賈哈展現氣勢，連續強勢殺球，又以11比9拿下此局。

高承睿在第4局開打後又遭遇亂流，在2比4落後下喊出暫停嘗試調整，但賈哈靠著犀利變線攻勢，持續拉開9比3領先幅度，隨後更以10比4率先取得賽末點，最終賈哈就以11比5拿下此局，最終總局數3比1擊敗高承睿，挺進橫濱站男單8強。

關鍵字： 高承睿桌球WTT橫濱站柚子

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／爺爺驚傳世運會開幕日逝世　孫家閎銜哀出擊帶回第4名

快訊／爺爺驚傳世運會開幕日逝世　孫家閎銜哀出擊帶回第4名

快訊／飲恨！「太極之王」孫家閎　世運會武術第4名作收無緣獎牌

快訊／飲恨！「太極之王」孫家閎　世運會武術第4名作收無緣獎牌

鄧愷威後援5局無失分！助巨人5：0完封國民奪大聯盟生涯首勝

鄧愷威後援5局無失分！助巨人5：0完封國民奪大聯盟生涯首勝

日本拳壇連2年悲劇！28歲神足茂利挑戰現任拳王後搶救6天不治

日本拳壇連2年悲劇！28歲神足茂利挑戰現任拳王後搶救6天不治

大谷翔平讓賽揚名投羨慕了：這不公平吧！獲讚「棒球界喬丹」

大谷翔平讓賽揚名投羨慕了：這不公平吧！獲讚「棒球界喬丹」

2163天的等待！鄧愷威的首勝　終結台灣投手近6年大聯盟勝投荒

2163天的等待！鄧愷威的首勝　終結台灣投手近6年大聯盟勝投荒

快訊／中華男籃睽違12年再拚亞洲盃8強　晉級兩大條件一次看

快訊／中華男籃睽違12年再拚亞洲盃8強　晉級兩大條件一次看

鄧愷威享受啤酒浴笑喊：眼睛張不開很臭！教頭揭好投關鍵

鄧愷威享受啤酒浴笑喊：眼睛張不開很臭！教頭揭好投關鍵

孫易磊11日迎生涯首先發 新庄喊話：好久不見，交給你了！

孫易磊11日迎生涯首先發 新庄喊話：好久不見，交給你了！

林盛恩1A初登板繳完美內容　4局無安打封鎖對手

林盛恩1A初登板繳完美內容　4局無安打封鎖對手

【太荒唐】醉漢撞醉婦！ 他倒地排氣管壓脖子：太茫推不開

熱門新聞

鄧愷威後援5局無失分！助巨人5：0完封國民奪大聯盟生涯首勝

日本拳壇連2年悲劇！28歲神足茂利挑戰現任拳王後搶救6天不治

大谷翔平讓賽揚名投羨慕了：這不公平吧！獲讚「棒球界喬丹」

2163天的等待！鄧愷威的首勝　終結台灣投手近6年大聯盟勝投荒

快訊／中華男籃睽違12年再拚亞洲盃8強　晉級兩大條件一次看

鄧愷威享受啤酒浴笑喊：眼睛張不開很臭！教頭揭好投關鍵

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鄧愷威後援5局無失分奪生涯首勝

228歲神足茂利挑戰拳王搶救不治

3大谷翔平讓賽揚名投嫉妒：不公平！

4鄧愷威大聯盟首勝　台灣近6年再開胡

5中華男籃拚亞洲盃8強　晉級兩條件曝光

最新新聞

1滿壘3球脫困！鄧愷威談一大關鍵

2鄧愷威啤酒浴喊超臭　教頭揭好投關鍵

3鄧愷威父親節跨海告白：爸，我愛你

4高承睿意外敗北　WTT橫濱站止步16強

5杜蘭特恐錯失頂薪續約　火箭策略曝光

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

林智平扛大巨蛋首轟笑稱：可能外野空調沒開　食安風波未擾軍心

【I人版生日快樂歌】李多慧見粉絲幫慶生超害羞XD

林政華轟出多項「第一次」！賽後開唱了　上次就知道燈光有在閃

食安風波、燈閃、球彈到壘包...古久保：很長的一天啊！

【兄弟鬩牆】邊荷律搶東海、銀赫親筆簽名和小翔大打出手？！

【ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ】土撥鼠小手放臉頰狂吐舌頭做鬼臉XD

楊昇達40歲愛妻懷孕了！　若綺大飆淚：植入機率很小...

【逼下跪道歉】小琉球爆行車糾紛！遊客遭「在地大叔團」持刀威脅、賞巴掌

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【台東銀樓搶案】男假買父親節禮物！噴辣椒水奪60萬項鍊逃逸
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366