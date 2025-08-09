快訊／爺爺驚傳世運會開幕日逝世　孫家閎銜哀出擊帶回第4名

▲成都世運會，中華隊好手孫家閎在武術太極拳、太極劍拿下第4名。（圖／中華奧會提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025成都世界運動會武術項目，中華隊好手孫家閎在太極全能項目，最終以總分0.003分之差飲恨，拿下本屆第4名。不過在本屆世運會擔任中華隊開幕式掌旗官，孫家閎卻在開幕式結束後，收到爺爺逝世的難過消息，此次比賽孫家閎也特別帶著爺爺的相片出賽，他強調，「希望帶著爺爺一起上場，能在這邊出賽已經是上天恩典與奇蹟。」

本屆世運會開幕式，中華隊由武術孫家閎、蹼泳黃渼茜共同代表團掌旗官，不過孫家閎卻在開幕式結束回到飯店後，收到爺爺過世的意外消息。

孫家閎表示，「看到消息，我當下完全走不了路，整個人呈現當機狀況，直到回到房間跟爸爸確認，才知道這件事是真的，很不敢相信，但還是希望可以帶著爺爺一起上場比賽。」

此次賽事，孫家閎也特別帶著爺爺的合照相片出賽，他在男子太極拳拿下拿下9.763分，排名暫居第2位，今日上午的太極劍則以9.710分位居第5名，最終加總以總分19.473分排名本屆第4名。

孫家閎說，「隔夜賽程對自己是個挑戰，早上量體重還掉了1公斤，體能狀態確實是很大挑戰，也造成太極劍比賽出現一些晃動，分數也因此有些影響。」

兩年前在成都世大運拿下男子太極拳金牌，孫家閎在杭州亞運失利後，一度萌生退役打算，不過最終仍決定持續在賽場奮鬥，希望力拼名古屋亞運。

孫家閎透露，過去兩年其實沒有太多參賽機會，都是在生活中擠出時間來訓練，在訓練場地尚未開放時，沒有燈光、空調下苦練，他說，「自己像是訓練場老鼠，這兩年來是非常艱難，還能出現在這邊已經是一個上天恩典和奇蹟。」

▲成都世運會開幕式後收到爺爺離世消息，讓孫家閎一度心情無法接受。（圖／中華奧會提供）