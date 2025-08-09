運動雲

「浪花弟弟」楊書愷挺進滑水決賽　中華龍舟隊兩項晉級世運會決賽

▲「浪花弟弟」楊書愷順利挺進本屆世運會男子快艇衝浪SKIM項目決賽。（圖／中華奧會提供）



記者杜奕君／綜合報導

中華隊9日在本屆成都世界運動會表現大有斬獲，男子快艇衝浪SKIM項目，年僅17歲的「浪花弟弟」楊書愷在準決賽一舉拿下分組第二名，將在明天的最終決賽力拚獎牌。至於龍舟代表隊也分別在10人座200公尺與8人座200公尺挺進決賽，同樣將在明天爭取站上頒獎台。

今年世運會首度將龍舟列為正式競賽項目，賽事於成都興隆湖湖濱賽場熱鬧展開。這次共舉行5項比賽，包括8人座與10人座的200公尺、500公尺，以及8人座2000公尺追逐賽，吸引各國好手角逐榮譽。上午分組賽率先登場，前兩名可直接晉級決賽，分組第3到第5名則進入下午的準決賽。

中華隊在8人座及10人座200公尺和500公尺項目，皆以分組第3至第5名成績晉級準決賽。下午準決賽僅取前兩名進入決賽，中華隊在8人座與10人座200公尺賽事表現亮眼，分別以48秒59和49秒53奪下第一名，成功挺進明天決賽。不過，500公尺組的中華隊則在準決賽止步，未能晉級。

此外，滑水項目也傳來好消息。年僅17歲的楊書愷在男子快艇衝浪SKIM準決賽中以55.00分拿下分組第二，順利晉級明天下午的決賽。至於他的哥哥楊侑曄則在男子寬板滑水準決賽以44.56分排名分組第4，未能進入最終決賽。

關鍵字： 世運會成都世運會中華隊中華代表團滑水龍舟楊書愷

