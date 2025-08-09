運動雲

97歲「魔法阿嬤」唐成瑤　世界泳總成人游泳錦標賽奪金還破紀錄

▲「魔法阿嬤」唐成瑤在2025世界泳總成人游泳錦標賽奪金。（圖／泳協提供）

▲「魔法阿嬤」唐成瑤在2025世界泳總成人游泳錦標賽奪金。（圖／泳協提供）

記者杜奕君／綜合報導

繼世界游泳錦標賽後，同樣在新加坡舉行的2025世界泳總成人游泳錦標賽(2025 World Aquatics Masters Championships)，中華隊台灣國寶級田徑、游泳雙棲「魔法阿嬤」唐成瑤續有驚人傑作，在女子95-99 歲級 100 公尺蛙式，不僅輕鬆摘金還刷新成人世錦賽的大會紀錄。

本次由中華民國游泳協會組團參加2025世界泳總成人游泳錦標賽(2025 World Aquatics Masters Championships)的代表隊，由男子隊長許自雄及女子隊長劉菊美帶領，其中女子選手唐成瑤在女子95-99 歲級 100 公尺蛙式項目中，以 5分 44 秒 50 的優異成績創造World Aquatics 世錦賽紀錄，為國爭光！

97歲唐成瑤「魔法阿嬤」唐成瑤在今年5月台北舉行的世界壯年運動會就奪下田徑加游泳五金，這次又在成人世錦賽捲起旋風，這項成就不僅展現了唐成瑤選手的卓越實力，也彰顯了她在高齡組別中的非凡毅力與熱情，為中華民國游泳協會成人游泳隊贏得榮耀。

「魔法阿嬤」唐成瑤在本屆世錦賽中表現活躍，除了100公尺蛙式外，她還將參加了200公尺自由式、50 公尺自由式、200公尺蛙式及50公尺蛙式等多項賽事，展現了全面的競技能力與對游泳運動的熱愛。她的每場比賽都令人期待，充分體現了運動不分年齡的精神。

▲「魔法阿嬤」唐成瑤在2025世界泳總成人游泳錦標賽奪金。（圖／泳協提供）
 

