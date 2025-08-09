斯巴達障礙賽台中登場　1800勇士拚5K衝刺賽日本消防員奪冠

▲日本「最強消防員」菅田崚馬率先衝線。（圖／斯巴達提供）

記者杜奕君／綜合報導

「斯巴達障礙跑競賽台灣系列賽」今年移師台中花博外埔園區，吸引來自國內外超過1800名斯巴達勇士及1200位小勇士熱情參賽。現場氣氛熱烈，不僅有日本、菲律賓、南韓等地高手前來挑戰。日本「最強消防員」菅田崚馬以31分18秒奪下男子總冠軍，台灣「紅髮戰士」孫育彬則以30分22秒拿下亞軍。

賽事最受矚目的5公里衝刺賽（Sprint）精英組競爭激烈，日本「最強消防員」菅田崚馬以31分18秒奪下男子總冠軍。他透露，儘管消防員工作繁忙，仍堅持每天進行兩小時以上訓練，對於台中新場地更直言「很喜歡也很簡單」。台灣「紅髮戰士」孫育彬則以30分22秒拿下亞軍，對於成績感到滿意，並表示腰傷已大有起色，未來將加強跑步訓練，希望能縮小與日本選手的差距。

▲小勇士競爭非常激烈。（圖／斯巴達提供）

女子組部分，來自菲律賓的坎波絲（Melissa Campos）以40分53秒摘下冠軍。她表示，台灣賽道指引清楚，讓她能順利完賽並拿下首座台灣冠軍。台灣老將「小猴」何孟秋則以43分整緊追在後，獲得亞軍。何孟秋分享，自己在比賽初段還不太適應5K的快節奏，但靠著標槍項目追回差距，最終順利登上頒獎台。

活動現場還有一段溫馨插曲，斯巴達勇士藍正瑋在終點等待女友林佩秋完賽，並在眾人祝福下浪漫單膝下跪求婚成功。兩人因共同參與斯巴達賽事而相識相戀，成為台灣首對因賽結緣的「斯巴達新人」，現場洋溢幸福氛圍。

▲藍正瑋向女友林佩秋求婚。（圖／斯巴達提供）

今年賽事分為10K超級賽（Super）、5K衝刺賽（Sprint）及專為4至14歲兒童設計的Spartan Kids，總計吸引超過3000名選手挑戰自我。隨著斯巴達障礙跑逐漸受到台灣及亞洲各國重視，未來賽事規模有望持續擴大，帶動更多人投入這項極限運動。

▲台將「紅髮戰士」孫育彬屈居第二。（圖／斯巴達提供）