運動雲

>

斯巴達障礙賽台中登場　1800勇士拚5K衝刺賽日本消防員奪冠

▲日本「最強消防員」菅田崚馬率先衝線、台將「紅髮戰士」孫育彬屈居第二、小勇士競爭也非常激烈、藍正瑋向女友林佩秋求婚。（圖／斯巴達提供）

▲日本「最強消防員」菅田崚馬率先衝線。（圖／斯巴達提供）

記者杜奕君／綜合報導

「斯巴達障礙跑競賽台灣系列賽」今年移師台中花博外埔園區，吸引來自國內外超過1800名斯巴達勇士及1200位小勇士熱情參賽。現場氣氛熱烈，不僅有日本、菲律賓、南韓等地高手前來挑戰。日本「最強消防員」菅田崚馬以31分18秒奪下男子總冠軍，台灣「紅髮戰士」孫育彬則以30分22秒拿下亞軍。

賽事最受矚目的5公里衝刺賽（Sprint）精英組競爭激烈，日本「最強消防員」菅田崚馬以31分18秒奪下男子總冠軍。他透露，儘管消防員工作繁忙，仍堅持每天進行兩小時以上訓練，對於台中新場地更直言「很喜歡也很簡單」。台灣「紅髮戰士」孫育彬則以30分22秒拿下亞軍，對於成績感到滿意，並表示腰傷已大有起色，未來將加強跑步訓練，希望能縮小與日本選手的差距。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲日本「最強消防員」菅田崚馬率先衝線、台將「紅髮戰士」孫育彬屈居第二、小勇士競爭也非常激烈、藍正瑋向女友林佩秋求婚。（圖／斯巴達提供）

▲小勇士競爭非常激烈。（圖／斯巴達提供）

女子組部分，來自菲律賓的坎波絲（Melissa Campos）以40分53秒摘下冠軍。她表示，台灣賽道指引清楚，讓她能順利完賽並拿下首座台灣冠軍。台灣老將「小猴」何孟秋則以43分整緊追在後，獲得亞軍。何孟秋分享，自己在比賽初段還不太適應5K的快節奏，但靠著標槍項目追回差距，最終順利登上頒獎台。

活動現場還有一段溫馨插曲，斯巴達勇士藍正瑋在終點等待女友林佩秋完賽，並在眾人祝福下浪漫單膝下跪求婚成功。兩人因共同參與斯巴達賽事而相識相戀，成為台灣首對因賽結緣的「斯巴達新人」，現場洋溢幸福氛圍。

▲日本「最強消防員」菅田崚馬率先衝線、台將「紅髮戰士」孫育彬屈居第二、小勇士競爭也非常激烈、藍正瑋向女友林佩秋求婚。（圖／斯巴達提供）

▲藍正瑋向女友林佩秋求婚。（圖／斯巴達提供）

今年賽事分為10K超級賽（Super）、5K衝刺賽（Sprint）及專為4至14歲兒童設計的Spartan Kids，總計吸引超過3000名選手挑戰自我。隨著斯巴達障礙跑逐漸受到台灣及亞洲各國重視，未來賽事規模有望持續擴大，帶動更多人投入這項極限運動。

▲日本「最強消防員」菅田崚馬率先衝線、台將「紅髮戰士」孫育彬屈居第二、小勇士競爭也非常激烈、藍正瑋向女友林佩秋求婚。（圖／斯巴達提供）

▲台將「紅髮戰士」孫育彬屈居第二。（圖／斯巴達提供）

關鍵字： 斯巴達障礙賽菅田崚馬孫育彬

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

97歲「魔法阿嬤」唐成瑤　世界泳總成人游泳錦標賽奪金還破紀錄

97歲「魔法阿嬤」唐成瑤　世界泳總成人游泳錦標賽奪金還破紀錄

中華隊世運會武術套路全數完賽　劉菖閔拚下代表團本屆首面獎牌

中華隊世運會武術套路全數完賽　劉菖閔拚下代表團本屆首面獎牌

台中花博變身斯巴達障礙賽場　3000名好手齊聚挑戰

台中花博變身斯巴達障礙賽場　3000名好手齊聚挑戰

快訊／高承睿意外敗北　WTT橫濱站止步男單16強

快訊／高承睿意外敗北　WTT橫濱站止步男單16強

快訊／爺爺驚傳世運會開幕日逝世　孫家閎銜哀出擊帶回第4名

快訊／爺爺驚傳世運會開幕日逝世　孫家閎銜哀出擊帶回第4名

快訊／飲恨！「太極之王」孫家閎　世運會武術第4名作收無緣獎牌

快訊／飲恨！「太極之王」孫家閎　世運會武術第4名作收無緣獎牌

鄧愷威後援5局無失分！助巨人5：0完封國民奪大聯盟生涯首勝

鄧愷威後援5局無失分！助巨人5：0完封國民奪大聯盟生涯首勝

日本拳壇連2年悲劇！28歲神足茂利挑戰現任拳王後搶救6天不治

日本拳壇連2年悲劇！28歲神足茂利挑戰現任拳王後搶救6天不治

大谷翔平讓賽揚名投羨慕了：這不公平吧！獲讚「棒球界喬丹」

大谷翔平讓賽揚名投羨慕了：這不公平吧！獲讚「棒球界喬丹」

鄧愷威享受啤酒浴笑喊：眼睛張不開很臭！教頭揭好投關鍵

鄧愷威享受啤酒浴笑喊：眼睛張不開很臭！教頭揭好投關鍵

【台東銀樓搶案】男假買父親節禮物！噴辣椒水奪60萬項鍊逃逸

熱門新聞

鄧愷威後援5局無失分！助巨人5：0完封國民奪大聯盟生涯首勝

日本拳壇連2年悲劇！28歲神足茂利挑戰現任拳王後搶救6天不治

大谷翔平讓賽揚名投羨慕了：這不公平吧！獲讚「棒球界喬丹」

鄧愷威享受啤酒浴笑喊：眼睛張不開很臭！教頭揭好投關鍵

快訊／中華男籃睽違12年再拚亞洲盃8強　晉級兩大條件一次看

台鋼雄鷹Thank You石萬金！感性告別隊友　那瑪夏報到隨隊

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鄧愷威後援5局無失分奪生涯首勝

228歲神足茂利挑戰拳王搶救不治

3大谷翔平讓賽揚名投嫉妒：不公平！

4鄧愷威啤酒浴喊超臭　教頭揭好投關鍵

5中華男籃拚亞洲盃8強　晉級兩條件曝光

最新新聞

1鄧愷威大聯盟奪首勝！IG感性文曝心路歷程

2斯巴達障礙賽　日本最強消防員奪冠

3固定一條龍打線拿3勝1敗　葉總看見優點：沿用機會高

4年紀不是問題！葉總看伍鐸想起郭源治

597歲魔法阿嬤　唐成瑤游泳錦標賽奪金

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

林智平扛大巨蛋首轟笑稱：可能外野空調沒開　食安風波未擾軍心

【I人版生日快樂歌】李多慧見粉絲幫慶生超害羞XD

林政華轟出多項「第一次」！賽後開唱了　上次就知道燈光有在閃

食安風波、燈閃、球彈到壘包...古久保：很長的一天啊！

【兄弟鬩牆】邊荷律搶東海、銀赫親筆簽名和小翔大打出手？！

【ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ】土撥鼠小手放臉頰狂吐舌頭做鬼臉XD

楊昇達40歲愛妻懷孕了！　若綺大飆淚：植入機率很小...

【逼下跪道歉】小琉球爆行車糾紛！遊客遭「在地大叔團」持刀威脅、賞巴掌

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【台東銀樓搶案】男假買父親節禮物！噴辣椒水奪60萬項鍊逃逸
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366