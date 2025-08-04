最強中華男籃戰力榜排亞洲盃第12名　FIBA點名盧峻翔缺陣影響大

▲中華男籃在本屆亞洲盃戰力最新排行，僅排名在第12位。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜奕君／綜合報導

2025年亞洲盃男籃錦標賽，將於8月5日至17日在沙烏地阿拉伯舉行，中華男籃此次匯集近10年來最完整陣容，希望能夠重返亞洲盃8強，甚至朝衝擊4強目標邁進。不過FIBA國際籃總4日公布最新「戰力榜」，中華男籃僅被排在本屆第12位，FIBA在評論中甚至點名，盧峻翔的缺席，將對中華隊戰力造成影響。

在2013年亞錦賽（亞洲盃改制前原名），靠著台籃「黃金世代」攜手重返亞洲4強行列，中華隊其後超過10年幾乎面臨國際賽「黑暗期」，除了兩次亞運挺進4強，其餘由FIBA主辦的重要國際賽事，中華男籃幾乎都與亞洲「前段班」戰力絕緣。

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此次中華男籃出征亞洲盃12人國手名單出爐，包括劉錚、陳盈駿、林庭謙、胡瓏貿、阿巴西、高錦瑋、賀丹、賀博、馬建豪、陳冠全、高柏鎧、曾祥鈞。

整體陣容一字排開，除了CBA旅外三巨頭劉錚、陳盈駿、林庭謙領銜外，最重要就是加入台美混血「賀家兄弟」賀丹、賀博，加上歸化球員高柏鎧，國內職籃如胡瓏貿、阿巴西、高錦瑋等好手在陣，整體陣容深度可說相當亮眼。

不過根據FIBA針對此次亞洲盃戰力最新排行，中華隊僅排在參賽16支隊伍當中的「倒數第5」，也就是第12位，整體強度可說並不被看好。

▲FIBA認為盧峻翔缺陣將對中華隊整體戰力造成影響。（圖／中華籃協提供）

根據FIBA指出，中華隊雖然有一定競爭力，但近期團隊並未有突出表現，加上盧峻翔因傷缺陣也會造成影響。

不過FIBA也點出，先前在亞洲盃資格賽主場擊敗菲律賓，證明中華隊仍具備一定實力，加上賀丹、賀博加入，仍有機會創造出令人驚喜的表現。

根據FIBA亞洲盃最新戰力排行榜，世界級強權澳洲排名首位，東亞頂尖勁旅日本則是第2位，紐西蘭排名第3位、中國則是第4位。至於排第12名的中華隊，整體實力僅被認為優於敘利亞、印度、伊拉克以及關島。

▲中華男籃此次12人名單一字排開，陣容可說相當華麗。（圖／記者湯興漢攝）