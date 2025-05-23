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湖人季外拚補強　名記點名阿德巴約、威金斯超適合

▲熱火阿德巴約。（圖／CFP）

▲熱火阿德巴約被視為湖人補強的適合人選。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

NBA豪門勁旅洛杉磯湖人在2024-25賽季雖然拿下西區第3名佳績，但季後賽首輪卻慘遭淘汰，賽季黯然告終。《The Athletic》記者布哈（Jovan Buha）近日就在節目中點名，邁阿密熱火明星長人阿德巴約（Bam Adebayo）以及小前鋒威金斯（Andrew Wiggins），都是現階段非常適合湖人的球員。

湖人本季打出50勝32敗，例行賽排名西區第3位佳績，不過季後賽首輪卻遭第6種子明尼蘇達灰狼「下剋上」擊敗，賽季就此告終。

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近期關於湖人季外補強討論不斷，《The Athletic》記者布哈在受訪時就表示，「我很希望看到阿德巴約加盟湖人，因為他在防守端能和紫金軍團完美契合，也將為湖人帶來明顯的提升。」

另外，布哈也點名湖人還需要一名側翼型球員，而同樣隸屬熱火的威金斯正好也符合此需求。

不過布哈也點出，要交易來阿德巴約與威金斯，現階段看不到湖人能提供任何優質資產，當球隊已經有希洛（Tyler Herro）在陣，但湖人只能提供里夫斯（Austin Reaves）作為主要交易籌碼情況下，熱火不太可能換來同類型的球員。

▲熱火阿德巴約。（圖／CFP）

▲阿德巴約是聯盟頂級明星長人。（圖／CFP）

關鍵字： 湖人NBA阿德巴約威金斯Bam Adebayo

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