士官長救我！　勇士主帥柯爾喊話巴特勒G5將做好準備

▲勇士「士官長」巴特勒被總教練柯爾點名G5將爆發 。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

NBA人氣勁旅金州勇士，在季後賽第2輪面對明尼蘇達灰狼系列賽陷入苦戰，由於球隊一哥「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）首戰就出現腿部拉傷意外傷退，也讓灣區大軍陷入苦戰，13日輸球後系列賽陷入1比3絕境。但勇士總教練柯爾（Steve Kerr）仍信心喊話，強調「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）將在關鍵G5之戰做好準備。

今日G4主場出擊，勇士卻在第3節遭灰狼打趴，雖然最終帳面僅以7分之差輸球，但身為球隊主力戰將的巴特勒，全場僅有14分、6籃板的平淡表現。

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季中加盟勇士，巴特勒目前在穿上勇士球衣的首個季後賽至今能繳出19.4分，與過去效力邁阿密熱火時期，季後賽平均24.7分，且兩度帶隊殺入最終年度總冠軍賽的霸氣表現明顯有不小落差。在勇士已經陷入1勝3敗的無退路狀態，G5必須在灰狼主場贏球，否則賽季就將提前終結。

對此，勇士主帥柯爾強調，「巴特勒對於比賽的感覺很棒，他願意為球隊做任何事，我相信在G5他一定會做好準備。」

▲巴特勒在對上灰狼的季後賽次輪第4戰，並未如預期展現強大宰制力 。（圖／路透）