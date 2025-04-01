好晃！金童唐西奇瀟灑過人助攻　火箭王牌中鋒難堪「噴飛」

記者杜奕君／綜合報導

洛杉磯湖人1日與西區強權休士頓火箭一路激戰，紫金軍團在「籃球金童」唐西奇（Luka Doncic）轟下20分、9助攻領軍下，最終以104比98贏球並收下2連勝。此戰唐西奇更在一次面對火箭王牌長人森根（Alperen Sengun）防守時，利用招牌胯下運球過人後，讓對手森根難堪噴飛險些摔倒趴地，唐西奇也趁勢瀟灑傳出助攻，讓隊友三分球命中，完成帥氣美技。

唐西奇自從本季透過交易加盟湖人後，整體表現逐漸融入團隊，今日面對排名高居西區第2位的強敵火箭，雙方一路激戰至決勝關頭，湖人才靠著天王球星（LeBron James）關鍵兩罰，加上致勝關鍵阻攻，讓湖人以6分之差贏球收下2連勝。

此戰湖人以唐西奇砍下20分、9助攻最佳，他在上半場終了前，在火箭當家明星中鋒森根防守下，唐西奇用招牌胯下運球，搭配純熟節奏變換，直接讓森根「噴飛」以手撐地，才免於難堪摔倒，但唐西奇抓準時機，切入後分球給埋伏在底角的芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith）讓他三分球順利破網。

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唐西奇本季至今出賽44場，場均27.7分、8.7籃板、7.9助攻，整體投籃命中率為44%。湖人贏球後收下2連勝，目前戰績46勝29敗，排名西區第4位。

▲湖人唐西奇瀟灑過人助攻美技，引發球迷熱議討論。（圖／路透）