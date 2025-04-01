運動雲

>

好晃！金童唐西奇瀟灑過人助攻　火箭王牌中鋒難堪「噴飛」

記者杜奕君／綜合報導

洛杉磯湖人1日與西區強權休士頓火箭一路激戰，紫金軍團在「籃球金童」唐西奇（Luka Doncic）轟下20分、9助攻領軍下，最終以104比98贏球並收下2連勝。此戰唐西奇更在一次面對火箭王牌長人森根（Alperen Sengun）防守時，利用招牌胯下運球過人後，讓對手森根難堪噴飛險些摔倒趴地，唐西奇也趁勢瀟灑傳出助攻，讓隊友三分球命中，完成帥氣美技。

唐西奇自從本季透過交易加盟湖人後，整體表現逐漸融入團隊，今日面對排名高居西區第2位的強敵火箭，雙方一路激戰至決勝關頭，湖人才靠著天王球星（LeBron James）關鍵兩罰，加上致勝關鍵阻攻，讓湖人以6分之差贏球收下2連勝。

此戰湖人以唐西奇砍下20分、9助攻最佳，他在上半場終了前，在火箭當家明星中鋒森根防守下，唐西奇用招牌胯下運球，搭配純熟節奏變換，直接讓森根「噴飛」以手撐地，才免於難堪摔倒，但唐西奇抓準時機，切入後分球給埋伏在底角的芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith）讓他三分球順利破網。

[廣告]請繼續往下閱讀...

唐西奇本季至今出賽44場，場均27.7分、8.7籃板、7.9助攻，整體投籃命中率為44%。湖人贏球後收下2連勝，目前戰績46勝29敗，排名西區第4位。

▲湖人唐西奇、火箭布魯克斯。（圖／路透）

▲湖人唐西奇瀟灑過人助攻美技，引發球迷熱議討論。（圖／路透）

關鍵字： 唐西奇NBA湖人火箭森根Luka Doncic

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

攻城獅遭影射「不玩了」　董事長陳美玲親聲明否認撤資

攻城獅遭影射「不玩了」　董事長陳美玲親聲明否認撤資

SGA轟27分12助攻　雷霆強勢10連勝還創NBA戰績神紀錄

SGA轟27分12助攻　雷霆強勢10連勝還創NBA戰績神紀錄

大安國中小跑車呂宸言領軍逆轉勝　朱浩恩想讀成功只因宿舍

大安國中小跑車呂宸言領軍逆轉勝　朱浩恩想讀成功只因宿舍

左從凱當主帥領復興國小挺進冠軍戰　呂奇旻現身為台中社口加油

左從凱當主帥領復興國小挺進冠軍戰　呂奇旻現身為台中社口加油

連10戰猛繳雙10數據　勇士威希奪PLG職籃單周最佳球員

連10戰猛繳雙10數據　勇士威希奪PLG職籃單周最佳球員

領航猿主力全續約　後場指揮官白曜誠簽4年延長合約

領航猿主力全續約　後場指揮官白曜誠簽4年延長合約

籌組最強中華女籃　彭詩晴、彭曉彤領軍出擊東亞資格賽

籌組最強中華女籃　彭詩晴、彭曉彤領軍出擊東亞資格賽

96自由車聯賽再度登場　台北天母成世界級競速賽場

96自由車聯賽再度登場　台北天母成世界級競速賽場

富邦人壽UBA推動運動平權　邀輪椅籃球、聽障國手共襄盛舉

富邦人壽UBA推動運動平權　邀輪椅籃球、聽障國手共襄盛舉

克服EB病毒低潮　杜志濠96自由車聯賽天母站迎重生

克服EB病毒低潮　杜志濠96自由車聯賽天母站迎重生

5歲女童嘴唇發紫父母急求助　台南警開道「5分鐘」送醫

熱門新聞

公牛3連霸名將之子投入NBA選秀　美媒評：下一個哈登

中職開季第3天3本土先發亮相！張奕、鄭凱文上演前旅日投手大對決

前NBA球星曝喬丹私下評詹皇　「他可以在任何時代打球」

大谷翔平秀滑壘新招成功盜壘　羅伯斯：教科書等級！

領航猿卡總賽後又砲轟裁判　喊話兩萬罰款要捐助流浪犬

佐佐木朗希非完成品！球評建議「下放小聯盟」：一切都走錯方向

讀者回應

﻿

熱門新聞

1佐佐木兩舉動惹怒球迷：他不是小孩了

2粉絲惹邊荷律生氣？經紀人回應了

3昔NBA落選新秀逆襲成歐洲籃壇最高薪

4連大谷也驚訝的貝茲真實面貌：太誇張

5張奕、鄭凱文上演前旅日投手大對決

最新新聞

1卡總又轟裁判　喊話罰款捐流浪犬

2前NBA球星曝喬丹私下給詹皇的評價

3好晃！唐西奇過人　火箭王牌中鋒噴飛

4高承睿出局　林昀儒次輪碰日本剋星

5台灣公益聯盟攜手台壽霸龍　前進偏鄉做公益

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

停車場被擋不爽...他開百萬休旅3連撞國產車

【泰格與雪兒】我叫吳柏毅

【泰格與雪兒】一點都不好笑

【泰格與雪兒】兜兜轉轉的我們(上)

移民署全程護送！　陸配小微抵達桃園機場：我有錯嗎？
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366