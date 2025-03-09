TPBL數據鬧出大烏龍！「出手沒進卻算分」　聯盟急更正

▲TPBL職籃數據鬧烏龍，聯盟緊急公告更正。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃出現數據「大烏龍」事件，8日桃園台啤永豐雲豹作客交手新北中信特攻之戰，發生球員數據登錄錯誤狀況，特攻洋將奈森出手跳投並未命中，但主場紀錄台卻紀錄為兩分得分，聯盟發現計分異常後，確認該場比分、奈森個人得分數據出現錯誤，因此發出公告更正。

TPBL職籃公告如下：

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對例行賽G75桃園台啤永豐雲豹（客）對戰新北中信特攻（主）賽事，發生數據登錄錯誤一事，聯盟說明如下：

賽事進行至第四節，特攻球員奈森兩分跳投出手未果，但主場工作人員於記錄時發生疏失，誤將此次出手登錄為兩分得分。執勤賽務組也未於複查時察覺計分異常，賽事結束後即載入錯誤數據。

經聯盟回看賽事影像，確認本次記錄錯誤為人為疏失，將調整特攻球員奈森得分數據為13分，特攻、雲豹兩隊之全場比分為89:93。

聯盟將針對特攻記錄台人員及聯盟賽務相關人員，懲處參與籃球記錄員進階講習課程，始得以執行聯盟記錄員相關工作。為確保未來賽事記錄之正確性，聯盟近期也將針對所有主場之記錄人員進行教育訓練，加強記錄人員之標準作業程序。