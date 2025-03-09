運動雲

>

TPBL數據鬧出大烏龍！「出手沒進卻算分」　聯盟急更正

▲TPBL職籃數據鬧烏龍，聯盟緊急公告更正。（圖／TPBL職籃提供）

▲TPBL職籃數據鬧烏龍，聯盟緊急公告更正。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃出現數據「大烏龍」事件，8日桃園台啤永豐雲豹作客交手新北中信特攻之戰，發生球員數據登錄錯誤狀況，特攻洋將奈森出手跳投並未命中，但主場紀錄台卻紀錄為兩分得分，聯盟發現計分異常後，確認該場比分、奈森個人得分數據出現錯誤，因此發出公告更正。

TPBL職籃公告如下：

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對例行賽G75桃園台啤永豐雲豹（客）對戰新北中信特攻（主）賽事，發生數據登錄錯誤一事，聯盟說明如下：

賽事進行至第四節，特攻球員奈森兩分跳投出手未果，但主場工作人員於記錄時發生疏失，誤將此次出手登錄為兩分得分。執勤賽務組也未於複查時察覺計分異常，賽事結束後即載入錯誤數據。

經聯盟回看賽事影像，確認本次記錄錯誤為人為疏失，將調整特攻球員奈森得分數據為13分，特攻、雲豹兩隊之全場比分為89:93。

聯盟將針對特攻記錄台人員及聯盟賽務相關人員，懲處參與籃球記錄員進階講習課程，始得以執行聯盟記錄員相關工作。為確保未來賽事記錄之正確性，聯盟近期也將針對所有主場之記錄人員進行教育訓練，加強記錄人員之標準作業程序。

關鍵字： TPBL奈森數據台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

旅外或留台？　松山砍將查傑奪冠後親曝下一步

旅外或留台？　松山砍將查傑奪冠後親曝下一步

黃萬隆現身送「冠軍雪茄」　稱葉韋喬是真正松山接班人

黃萬隆現身送「冠軍雪茄」　稱葉韋喬是真正松山接班人

HBL菜鳥教頭奪冠奇蹟　葉韋喬向恩師黃萬隆高喊「我愛您」

HBL菜鳥教頭奪冠奇蹟　葉韋喬向恩師黃萬隆高喊「我愛您」

奪冠還轟全能大三元　松山新鐵衛劉程恩勇奪MVP榮耀

奪冠還轟全能大三元　松山新鐵衛劉程恩勇奪MVP榮耀

快訊／HBL綠色奇蹟再現！　松山高中勇奪隊史第7冠

快訊／HBL綠色奇蹟再現！　松山高中勇奪隊史第7冠

在小巨蛋冠軍戰狂飆30分奪冠　北一女精靈後衛彭郁榛誓言再進化

在小巨蛋冠軍戰狂飆30分奪冠　北一女精靈後衛彭郁榛誓言再進化

快訊／北一女中連兩年HBL封后　主帥駱燕萍喊話拚3連霸

快訊／北一女中連兩年HBL封后　主帥駱燕萍喊話拚3連霸

快訊／北一女中奪HBL第3冠　彭郁榛飆30分寫隊史首度2連霸

快訊／北一女中奪HBL第3冠　彭郁榛飆30分寫隊史首度2連霸

不可一世新人王學會謙虛　曾想放棄的陳相榮決定延續籃球夢

不可一世新人王學會謙虛　曾想放棄的陳相榮決定延續籃球夢

陳定杰勇敢「面對心魔」　親自剪輯4強戰落敗片段分析收季軍

陳定杰勇敢「面對心魔」　親自剪輯4強戰落敗片段分析收季軍

#桃園 轎車轉彎失控！衝人行道撞斷路樹

熱門新聞

獨行俠再傷3人！湊不滿8人比賽恐取消　主帥奇德：從沒見過

陽明高中新任教頭出爐　曾宸佐、戴云真加入教練團

莊陳仲敖大聯盟熱身賽首秀亮眼　後援2局壓制道奇無失分

前兄弟猛登「大麻風波」躍上韓媒！爆料曾想重返韓職受阻

旅外或留台？　松山砍將查傑奪冠後親曝下一步

感謝台灣球迷讓東超冠軍戰變主場　卡總：這個結果對他們很抱歉

讀者回應

﻿

熱門新聞

1獨行俠再傷3人！湊不滿8人比賽恐取消

2陽明高中新教頭出爐　曾宸佐、戴云真加入教練團

3莊陳仲敖大聯盟熱身賽首秀亮眼

4猛登大麻風波！韓媒：重返韓職受阻

5松山HBL奪冠　查傑親曝下一步

最新新聞

1七賢1比0淘汰忠孝

2三星逆轉勝中山奪二連勝

3「小龍女」受邀東亞超級聯賽　台式應援魅力

4中職二軍新制　開放穿戴訓練裝置

5中職辦桌秒殺　球星、女孩碰拳會開賣

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

戚薇眼睛遭質疑整型　坦率回應：肉毒打太多XD

【怎麼還有...】調皮貓貓打翻神桌薦盒　媽抓雙腳讓牠自己收拾XD

【超可愛撒嬌小袋鼠！】寒風一吹立刻躲進媽媽育兒袋XD

#桃園 轎車轉彎失控！衝人行道撞斷路樹

護理師路途中遇陌生男OHCA！　「天職的直覺」衝上前CPR搶命
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366