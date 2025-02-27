有望參戰洛杉磯奧運！　杜蘭特：但要保證我一定的上場時間

▲杜蘭特喊話2028年洛杉磯奧運有機會再度為美國男籃效力。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

去年巴黎奧運與詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）攜手幫助美國男籃奪下奧運金牌衛冕「5連霸」，NBA天王球星杜蘭特（Kevin Durant）近日被問到是否願意再戰2028年洛杉磯奧運時語出驚人表示，「這絕對是有機會的，只要到時我還能保持這樣的競技水準，且球隊能讓我有一定的上場時間，這會有可能！」

巴黎奧運當詹皇、咖哩大神以及KD寫下完美3星合體，替美國男籃寫下金牌5連霸大業後，包括詹姆斯、柯瑞都尚未對下屆奧運是否參賽，做出明確表態，不過身為3人中年紀最輕（36歲又151天）的杜蘭特，則喊話自己有機會再次代表美國隊，以地主身份出戰洛杉磯奧運。

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「這（參加洛杉磯奧運）絕對有機會！等到那時候我還能保持這樣的競技水準，球隊也能指望我打一定的時間，球隊需要我投籃得分來幫助球隊，那這一切就會有可能。」

杜蘭特是美國男籃歷史「總得分王」，屆時在2028年洛杉磯奧運時，他與柯瑞都將年滿40歲，詹姆斯則已經將是44歲高齡。

▲杜蘭特本屆NBA全明星賽再次聯手柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）