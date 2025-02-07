盧峻翔再度入選中華男籃　陳建州：圖奇找到「使用手冊」

▲PLG職籃副會長陳建州。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

中華男籃2月10日將再度組軍開訓，備戰20日將開打的亞洲盃男籃資格賽第3階段兩場賽事，先前中華籃協公布16人名單，其中PLG職籃包括盧峻翔、林正兩名桃園璞園領航猿好手都獲得青睞，PLG聯盟副會長陳建州就表示，「總教練圖奇非常認真，感覺已經找到盧峻翔的使用手冊！」

此次亞洲盃男籃資格賽第3階段，中華隊將先在20日於主場台北和平籃球館迎戰菲律賓，23日則前進客場交手香港男籃。

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此次16人名單中，除了劉錚、陳盈駿、林庭謙、阿巴西以及林秉聖、曾祥鈞等旅外戰將之外，國內兩職籃聯盟及SBL聯賽也有不少好手入列，其中PLG職籃包括兩名領航猿好手盧峻翔、林正獲得國家隊青睞。

PLG職籃副會長陳建州表示，「當初有大力向教練團推薦這兩位球員，盧峻翔一定能派上用場，感覺圖奇已經找到盧峻翔的使用手冊。」

至於本土長人林正的部分，陳建州則認為，「不管林正的得分數據如何，對抗外國球員他能夠做到，這也是我們中華隊最缺乏的部分，包括籃板球的保護也是，這些都要對症下藥去做。」

另外，由於中華男籃將有高機率將參加3月18日至20日的亞洲盃男籃資格賽「6搶4」外卡賽，屆時中華隊有高機率將獲得參賽權，但屆時兩職籃聯盟都仍有賽程進行，且已經進入爭取季後賽資格的白熱化階段，屆時各球團是否「放人」接受徵召，也值得後續觀察。

對此陳建州掛保證，「聯盟會全力配合！我們也可以和球團溝通，擔任國家隊的靶子隊模擬進行對抗，這也是幫助國家隊的一種方式，聯盟和籃協的互動合作也越來越好。」

▲林正此次入選中華男籃16人名單。（圖／資料照）