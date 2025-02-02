轉戰攻城獅陷生涯最低潮　李啟瑋需重拾出手自信心

▲李啟瑋轉戰攻城獅後，上半季個人表現陷入不小低潮。（圖／取自攻城獅FB）

記者杜奕君／綜合報導

如果要選出TPBL職籃2024-25賽季前半段，最亟需找回場上表現與自信心的球員，本季轉戰新竹御嵿攻城獅的國手級前鋒李啟瑋，或許是最適切人選。綽號「Kiwi」的他在轉戰風城後，整體表現可說陷入自職籃舞台以來最大危機，教練團如何替他建立更好出手機會，讓這位優質射手重拾往日風采，也將成為下半季一大重點。

上季幫台啤永豐雲豹勇奪T1職籃隊史首冠，李啟瑋休賽季選擇投入攻城獅陣營，也被視為攻城獅本季最大補強動作。

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生涯4度入選瓊斯盃國手，近幾年也都是中華男籃出征國際賽重要班底，身高192公分，目前31歲的李啟瑋也被視為台灣籃壇當前最優質3D型球員的代表人物。

不過本季開打前喊話要成為「風城K湯」的李啟瑋，在加入攻城獅後卻是呈現嚴重水土不服，各項數據幾乎都呈現職業生涯新低，上半季出賽18場，在場均出賽時間25分23秒情況下，僅能繳出3.8分、1.9籃板、1.1助攻、0.9抄截，就連三分球命中率也僅有慘澹的18％。

身為球隊仰賴的頭號外圍得分點，李啟瑋繳出如此數據自然並不及格，但射手在場上是否獲得足夠的戰術空間，包括接到球後的位置、出手時機，都大大影響著最終的命中率呈現。

攻城獅上半季「團隊場均助攻數」僅有17.5次，排名聯盟7隊墊底，在無法獲得太多舒服出手機會下，外圍命中率不斷陷入低迷之死胡同中，恐怕也是李啟瑋投籃手感極凍的一大主因。

細看李啟瑋生涯數據，連同SBL聯賽以及T1職籃時期，生涯已經連續8季的三分球命中率都超過3成，其中更有4季是在34%以上，與本季的18％相比呈現極大落差，甚至本季有9戰個人三分進球數掛零，該如何重新出發，找到與團隊契合的外線出手節奏，進而帶起自身的攻防表現，儼然成為李啟瑋與攻城獅下半季的最大課題之一。