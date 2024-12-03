改跑姿、滿腳血　曹純玉今年宣告全馬「關機」

▲《黑白大廚》金太星來台設計跑者餐，長跑名將曹純玉、周庭印拜師。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

目前仍是台灣女子馬拉松全國紀錄保持人，曹純玉3日和男子長跑健將周庭印，共同出席所屬運動品牌NIKE活動，並和《黑白大廚-料理階級大戰》中，綽號「隱藏天才」的黑湯匙廚師金太星相見歡。曹純玉透露，「自己去年嘗試更改跑姿，今年更在移地訓練時更因為血泡破掉，導致滿腳都是血，但仍奮力撐完全程。接下來今年自己的全馬賽程已經告一段落，只會參與半馬賽事。」

曹純玉與周庭印，今日受到所屬運動品牌邀請，與《黑白大廚》知名廚師金太星相見歡，金太星也帶來拿手的招牌料理「橄欖油香蒜義大利麵」，兩位長跑名將也現學現賣製作義大利麵。

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不少馬拉松選手，都習慣食用義大利麵，作為身體補碳重要來源，金太星今日也特別利用台灣常見的地瓜入菜，希望為台灣跑者打造優良飲食跑者餐。

曹純玉去年開始改變跑姿，一度面臨適應不良狀況，甚至害怕練跑時會踩空與跌倒。她也透露，「今年前往麗江移地訓練時，因為血泡破掉導致跑鞋都是血，但仍奮力完成跑完最後的8公里。」

至於曾在全運會拿下11面金牌，有「印帝」稱號的周庭印也透露，「不管刮風、下雨都要訓練，常常會想要偷懶，訓練是很自虐的事情，天使和惡魔交戰真的是一件很痛苦的事。」

10月才跑完芝加哥馬拉松，周庭印透露，「當時目標就是想要破全國紀錄，當下想要『大幹一場』，雖然成績不如預期，但這不會阻止我去追求更好的成績。」

▲《黑白大廚》參賽者金太星來台，為跑者設計專屬跑者餐。（圖／記者杜奕君攝）