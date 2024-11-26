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雲豹主場開幕周送「限量冠軍戒」　李雅英率電豹女全員出席應援

▲雲豹「冠軍總動員」，本周末迎接主場開幕周。（圖／台啤永豐雲豹提供）

▲雲豹「冠軍總動員」，本周末迎接主場開幕周。（圖／台啤永豐雲豹提供）

記者杜奕君／綜合報導

台啤永豐雲豹本週末11月30日和12月1日將於桃園巨蛋進行2024-25賽季主場開幕戰，先後迎戰福爾摩沙夢想家、高雄全家海神，本季前五場主場賽事更將進行「雲豹總動員」系列主題活動，致力打造更燃、更有感的主場賽事體驗，首波主題「冠軍總動員」將帶領大家一起回味上賽季屬於雲豹的榮耀時刻，同時見證雲豹超燃星世代的崛起！

11月30日賽前將舉行激動人心的「冠軍戒指頒獎儀式」，台啤永豐雲豹上賽季以秋風掃落葉之姿成功拿下隊史首冠，冠軍戒指的閃耀將重現這段熱血奮戰的歷程，頒獎儀式隆重邀請參與2023-24 賽季奪冠之旅的成員回到桃園主場，與球迷們一同重溫冠軍的感動與榮耀。

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本週六日持VIP包廂、特釀區(一到四排)、18天王者之聲區、微醺區、金牌區、金牌ONE區門票的球迷們入場可獲得限量的冠軍戒指，與球隊一起分享這份至高無上的喜悅！

本季雲豹主場賽事將首度採用雙主持人的形式，由前棒棒堂男孩，現今為潮流DJ與職業歌手的「小祿」劉祿存以及現役職棒啦啦隊「星岑」攜手擔任主場賽事MC，期待全新的主持搭檔為大家帶來不同以往的主場氛圍，讓你在桃園巨蛋感受到更燃、更過癮的比賽熱情！

台啤永豐雲豹專屬啦啦隊「浪LIVE電豹女」也將全員到齊出席開幕戰，帶來一連串精彩絕倫的表演，由「全民表妹」李雅英帶領的新一季浪LIVE電豹女，將與球迷們近距離互動，帶動全場氣氛一起「攻擊煞煞」，為台啤永豐雲豹 Fight To Win！

關鍵字： 台啤永豐雲豹雲豹冠軍戒開幕周李雅英電豹女台籃TPBL

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