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快訊／12強中華隊光榮返國　台鋼女神「一粒」感動接機

▲2024年世界12強棒球賽中華隊返國台鋼雄鷹啦啦隊一粒也來接機。（圖／記者湯興漢攝）
▲2024年世界12強棒球賽中華隊返國台鋼雄鷹女神一粒也來接機。（圖／記者湯興漢攝） 

記者陳立勳／桃園機場報導

世界12強棒球賽中華隊昨天4比0完封日本，成功拿到冠軍，今天晚間全隊將搭機返台，除了球迷之外，台鋼雄鷹啦啦隊一粒等人，也來到機場接機。

中華隊昨天擊敗日本，勇奪本屆12強賽冠軍，賴清德總統指示比照奧運金牌選手返國同樣的待遇，會有F-16戰機伴飛，桃園機場也會以水門禮在二航廈外迎接台灣英雄返台，中華航空也公布班機資訊為CI105放大機型的班機，抵台時間估計是20時55分。

▲2024年世界12強棒球賽中華隊返國台鋼雄鷹接機。（圖／記者湯興漢攝）
▲2024年世界12強棒球賽中華隊返國台鋼雄鷹接機。（圖／記者湯興漢攝） 

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本次台鋼雄鷹有左投陳柏清入選，總計投了3場，預賽對日本先發3.1局，被擊出2支安打，投出3次保送，失3分，2分自責分，複賽面對美國與日本。

今天台鋼雄鷹派出球團代表接機，其中台鋼雄鷹啦啦隊一粒也來到現場，昨天台灣隊奪冠之夜，一粒在冬盟洲際現場，她說，「大家都是邊看冬盟比賽邊看手機轉播，觀眾席後方販賣部的電視也有轉播，很不可思議，很感動，可以在這個世代看到台灣隊拿到世界冠軍，感覺不可思議，好感動，真的很榮幸。」

一粒受訪時笑說，「內心其實是很感動的，陳柏清已經做得很好了，雖然他一定有覺得有不完美的地方，但大家覺得他已經做得很棒了，當然還有很多成長空間，我覺得這次12強賽給他很多很好的養分，也是很棒的經驗，相信他會愈來愈好。」

▲2024年世界12強棒球賽中華隊返國球迷熱情接機。（圖／記者湯興漢攝）
▲2024年世界12強棒球賽中華隊返國球迷熱情接機。（圖／記者湯興漢攝） 

關鍵字： 12強棒球

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