運動雲

>

陳傑憲曾報名日職選秀落榜　回顧當年有大谷翔平、菅野智之

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）
▲陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／綜合報導

世界12強中華隊本屆拿到冠軍，隊長陳傑憲以超狂打擊表現，拿到賽會最有價值球員，2012年陳傑憲曾經投入日本職棒選秀，可惜最後落榜，攤開2012年日職選秀，出現不少名將，包括現在炙手可熱的大谷翔平。

今年12強開打前中華隊並沒有被外界看好，但隊長陳傑憲以身作則，24個打數，敲出15支安打包括2發全壘打，貢獻6分打點，6次四死球，打擊率0.625，昨天冠軍戰5打數敲出3支安打，包含一發3分砲，本屆狂掃打擊王、最佳外野手、最佳防守球員等合計4座個人獎。

過去陳傑憲2012年岡山共生高校畢業後參加過日職選秀，但沒有獲任何球隊指名，隔年返回台灣加入業餘台灣電力隊，2016年投入中華職棒季中新人選秀，第2輪被統一7-ELEVEn獅挑中，這幾年在中職累積出賽831場，已敲出1092支安打，安打產量驚人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳傑憲這次在12強優異表現，也引起日本媒體討論，當年陳傑憲怎麼沒被球團選到，回顧2012年日職選秀，火腿隊第一指名選到大谷翔平，如今大谷翔平在轉戰美國職棒後，已經是世界級球星。

除了大谷翔平之外，還有廣島隊選進強打鈴木誠也，不僅成為球隊核心打者，2019年、2021年拿到中央聯盟打擊王，2022年轉戰美職芝加哥小熊隊發展，今年單季有21轟。

2012年巨人隊選到強投菅野智之，生涯已經在中央聯盟各拿過4次勝投王與防禦率王，當年選秀會被最多球團重複指名的是藤浪晉太郎，包括有阪神、歐力士、養樂多、羅德，都在第一輪指名，前幾年確實表現不錯，但2016年出現控球問題，後來轉戰美職，表現也不如預期。

此外，東濱巨當年同時獲得3支球團第一指名，包含有軟銀、西武、橫濱，最後被軟銀抽到，東濱巨2017年拿到16勝，取得太平洋聯勝投王，還有今年季後引退的西武隊投手增田達至，生涯有194次救援成功。

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）
▲洛杉磯道奇隊大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）  

關鍵字： 12強棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

12強不甘心輸給中華隊　高橋宏斗想在經典賽復仇

12強不甘心輸給中華隊　高橋宏斗想在經典賽復仇

中華隊創造奇蹟寫下歷史　黃子鵬：很幸運自己是其中一員

中華隊創造奇蹟寫下歷史　黃子鵬：很幸運自己是其中一員

大聲告訴世界「台灣尚勇」　陳冠宇摘冠：最完美句點

大聲告訴世界「台灣尚勇」　陳冠宇摘冠：最完美句點

永遠相信自己　江國豪奪冠感言：我的隊友都是神隊友

永遠相信自己　江國豪奪冠感言：我的隊友都是神隊友

兄弟9輪冬盟初登板3局亮眼5K　游竣宥想精進變化球

兄弟9輪冬盟初登板3局亮眼5K　游竣宥想精進變化球

感動12強中華隊奪冠　林偉：激勵職棒教練

感動12強中華隊奪冠　林偉：激勵職棒教練

台灣山林單局狂灌9分　11比1痛宰台灣海洋奪2連勝

台灣山林單局狂灌9分　11比1痛宰台灣海洋奪2連勝

張政禹經歷風波變「沉穩」　張士綸：12強讓大家認識他

張政禹經歷風波變「沉穩」　張士綸：12強讓大家認識他

鄭鈞仁5度參戰冬盟　餅總有交代任務

鄭鈞仁5度參戰冬盟　餅總有交代任務

江坤宇守備範圍大　日本3屆奧運名將：台灣棒球一直在成長

江坤宇守備範圍大　日本3屆奧運名將：台灣棒球一直在成長

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

熱門新聞

大會開放奪冠噴香檳？台灣婉拒了　曾總：這裡是屬於日職場地

外媒「可能是台灣棒球史上最偉大夜晚」　日本教頭：很難敲出安打

快訊／陳傑憲今晨首發文　送老婆「2個大禮」：我愛妳

辜仲諒宴請台灣英雄嗑燒肉　郭俊麟直播破萬聚焦陳冠宇一件事

快訊／12強個人獎完整名單出爐　陳傑憲豐收4座獎

日本隊第5局被轟2全壘打　日本網友：我們完全錯過了換人的時機

讀者回應

﻿

熱門新聞

1奪冠沒噴香檳？台灣婉拒有原因

2外媒：可能是台灣棒球史上最偉大夜晚

3快訊／陳傑憲今晨首發文　送老婆「2個大禮」：我愛妳

4辜仲諒宴請燒肉　郭俊麟直播破萬

512強個人獎出爐　陳傑憲豐收4座獎

最新新聞

1陳傑憲「從小就讓教練省心」　回母校激動小學弟

2日本被完封　宮本慎也：有不好預感

3相信中華隊！超狂球迷買運彩「10萬元台灣隊冠軍」

4林昱珉刺青、嚼檳榔被稱「8+9」！林母現身駁斥

5江坤宇醒來發現「世界冠軍不是夢」

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

日媒3度追問「臨陣換先發」　曾豪駒：希望金牌戰更精彩

曾頌恩「每次都不覺得輸日本」江坤宇美技連日媒都關注

台灣投手超強宰制12強！　林岳平受訪解密：這有點玄...

中華隊4比0完封日本　陳傑憲激動哭：我們真的做到了

台灣6比9不敵日本　明日冠軍戰再戰！盼止對戰9連敗

台灣投手超強宰制12強！　林岳平受訪解密：這有點玄...

中華隊奪冠那一刻！台中市政府前廣場民眾大歡呼嗨翻

中華隊奪冠！　國旗歌響徹東京巨蛋

《KANO》男主角差點是潘傑楷！　10年後東京巨蛋開轟當台灣英雄

調皮黑柴國道2號狂奔　開心跟警察玩你追我跑
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366