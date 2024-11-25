陳傑憲曾報名日職選秀落榜　回顧當年有大谷翔平、菅野智之



▲陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／綜合報導

世界12強中華隊本屆拿到冠軍，隊長陳傑憲以超狂打擊表現，拿到賽會最有價值球員，2012年陳傑憲曾經投入日本職棒選秀，可惜最後落榜，攤開2012年日職選秀，出現不少名將，包括現在炙手可熱的大谷翔平。

今年12強開打前中華隊並沒有被外界看好，但隊長陳傑憲以身作則，24個打數，敲出15支安打包括2發全壘打，貢獻6分打點，6次四死球，打擊率0.625，昨天冠軍戰5打數敲出3支安打，包含一發3分砲，本屆狂掃打擊王、最佳外野手、最佳防守球員等合計4座個人獎。

過去陳傑憲2012年岡山共生高校畢業後參加過日職選秀，但沒有獲任何球隊指名，隔年返回台灣加入業餘台灣電力隊，2016年投入中華職棒季中新人選秀，第2輪被統一7-ELEVEn獅挑中，這幾年在中職累積出賽831場，已敲出1092支安打，安打產量驚人。

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陳傑憲這次在12強優異表現，也引起日本媒體討論，當年陳傑憲怎麼沒被球團選到，回顧2012年日職選秀，火腿隊第一指名選到大谷翔平，如今大谷翔平在轉戰美國職棒後，已經是世界級球星。

除了大谷翔平之外，還有廣島隊選進強打鈴木誠也，不僅成為球隊核心打者，2019年、2021年拿到中央聯盟打擊王，2022年轉戰美職芝加哥小熊隊發展，今年單季有21轟。

2012年巨人隊選到強投菅野智之，生涯已經在中央聯盟各拿過4次勝投王與防禦率王，當年選秀會被最多球團重複指名的是藤浪晉太郎，包括有阪神、歐力士、養樂多、羅德，都在第一輪指名，前幾年確實表現不錯，但2016年出現控球問題，後來轉戰美職，表現也不如預期。

此外，東濱巨當年同時獲得3支球團第一指名，包含有軟銀、西武、橫濱，最後被軟銀抽到，東濱巨2017年拿到16勝，取得太平洋聯勝投王，還有今年季後引退的西武隊投手增田達至，生涯有194次救援成功。



▲洛杉磯道奇隊大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）