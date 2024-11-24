兄弟9輪冬盟初登板3局亮眼5K　游竣宥想精進變化球



▲游竣宥。（圖／中華職棒提供）

記者陳立勳／台中報導

2024年亞洲棒球冬季聯盟24日晚場台灣山林隊11比1擊敗台灣海洋隊，台灣山林隊先發投手游竣宥3局，送出5次三振，無失分，表現還不差，賽後游竣宥表示，「大膽攻擊好球帶。」

本場台灣山林隊先發投手游竣宥投了3局，用了46球，29個好球，投出5次三振，1次四壞球，1次觸身球，無失分。

今年季中新人選秀第9輪被中信兄弟挑中，游竣宥表示，「因為下半季才加入球隊，在二軍只有投1場，這次來冬盟，球隊希望我們增加經驗，知道自己的不足，可以銜接明年球隊春訓。」

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游竣宥提到，「這次在冬盟定位是先發投手，大學時期就是先發，所以對於這個角色很習慣。」

冬盟將面對來自各隊的打者，游竣宥認為，「確實我不太熟悉對手，但對手也不熟悉我，今天就是大膽攻擊好球帶，以前比較沒有機會對過國外打者，前一次對戰日本打者應該是小學打諸羅山盃，這次冬盟會有機會對決日本選手。」

游竣宥也說，「希望冬盟能把變化球練得更精進，直球均速可以拉起來，先前直球均速大概138公里，希望經過這次冬盟，均速可以超過140公里。」

此外，游竣宥坦言，「以前比較依賴滑球，但進到職棒之後，不知道為什麼曲球突然投出來，也沒有人教，以前曲球投得好，滑球就不好，或是滑球投得好，曲球就投不好，現在兩種球路都可以投，希望可以持續下去，變速球還在摸索，期待能投得更好。」