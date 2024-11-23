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邱智呈「堅持」值得學習　羅暐捷：珍惜每一次機會

▲2024年亞洲棒球冬季聯盟台灣山林隊羅暐捷。（圖／中華職棒提供）
▲羅暐捷。（圖／中華職棒提供） 

記者陳立勳／台中報導

2024年亞洲棒球冬季聯盟台灣山林隊23日4比3險勝日職白隊，台灣山林隊羅暐捷單場雙安，包括第7局敲出超前安，賽後羅暐捷表示，「珍惜每一次機會。」

2019年羅暐捷進到中華職棒，第一次參加冬盟，羅暐捷表示，「原本第一年進來職棒想要打冬盟，但沒有被選到，去年也有報名，但因為狀況不好，後來也沒有入選。」

羅暐捷坦言，「這次來打冬盟，希望給自己一點壓力，珍惜每一次機會，把每一次都當成最後一次，在二軍關注沒有很高，來冬盟好好表現，希望能被看見。」

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今年在一軍僅出賽1場，羅暐捷提到，「先前在二軍，待到有點快要失志，一直想要掙扎，但一直在原地打轉，今年有這個機會參加冬盟，不管怎麼樣，好壞都要接受，也更有企圖心，想要證明自己，希望每一天都跟今天一樣，球隊二軍總教練劉育辰也認為我可以做得出來，但沒辦法常常做出來，還是差在穩定性。」

同梯邱智呈今年不僅站穩一軍，並且拿下生涯首座安打王，目前人正在日本打世界12強，羅暐捷認為，「我們一起進來職棒，一起上到一軍，但慢慢看到差距，也都會看邱智呈在一軍的表現，想要跟他一樣，他的堅持值得學習，畢竟每天都有好或是不好，他很明確知道方向，日復一日去做，越來越穩定，大家都看得到。」

羅暐捷也說，「自己算是有找到方向，慢慢做，看回饋是什麼，今年下半年常跟郭俊佑教練一對一聊天，會聊一些應對比賽的東西，主動去問教練，看能不能在應對比賽時，有多一點靈感，下半季狀況有慢慢拉起來，要感謝教練。」

關鍵字： 冬盟棒球

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