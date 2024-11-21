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小園海斗雙轟7打點複賽首戰擊垮美國　日本國際大賽25連勝

記者陳立勳／綜合報導

世界12強棒球賽日本今日晚間複賽首場強碰美國，此役美國雖然5局上先得分，但5局下日本展開反擊，小園海斗敲出超前三壘打，加上小園海斗分別在第7局、第8局都轟出全壘打，單場灌進7分打點，幫助球隊9比1打敗美國，日本跨12強賽、奧運和經典賽，取得25連勝。

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，小園海斗。（圖／記者李毓康攝）
▲日本隊小園海斗。（圖／記者李毓康攝） 

日本今年在12預賽5戰全勝晉級複賽，今天複賽首戰日本派出22歲投手高橋宏斗先發，用了70球，被擊出2支安打，送出8次三振，投出1次四壞球，無失分，5局上日本換投隅田知一郎，沒想到被首名打者湯瑪斯（Colby Thomas）掃出左外野陽春全壘打，美國先馳得點。

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前4局日本打線遭到美國44歲左投希爾（Rich Hill）壓制，僅有1支安打，吞下5次三振，但5局下美國主動換投，反而給了日本機會，源田壯亮、佐野惠太連續安打，坂倉將吾敲出右外野二壘安打，先打下1分，後面小園海斗揮出右外野三壘安打，一棒送回2分，日本3比1反超。

第7局日本重啟攻勢，坂倉將吾、桑原將志都遭到觸身球保送上壘，接著小園海斗轟出右外野3分打點全壘打，8局下日本追加保險，桑原將志把握得點圈敲安，有1分打點，小園海斗再揮出2分砲，最後日本以8分差勝出，拿到複賽首勝。

關鍵字： 12強棒球影音

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