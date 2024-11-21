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中華隊首戰遭委內瑞拉完封　曾總：攻擊少了串連

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，中華隊練球日，曾豪駒。（圖／記者李毓康攝）
▲曾豪駒。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／綜合報導

世界12強棒球賽中華隊今天複賽首戰0比2遭到委內瑞拉完封，打線遭到委內瑞拉投手群壓制，苦吞13次三振，賽後中華隊總教練曾豪駒認為，「攻擊上面少了串連。」

今天複賽首場輸給委內瑞拉，曾豪駒表示，「賽前知道委內瑞拉實力是不錯的，進入比賽狀況，投手狀況都壓制我們，整體投打之間，都展現都還不錯，攻擊上面少了串連度，整體表現都OK。」

本場黃子鵬先發4.2局，只挨了一發2分砲，失掉2分自責分，承擔最後敗投，曾豪駒認為，「今天黃子鵬投球非常成功，狀況蠻好的，第局到第5局狀況是不錯的，對方掌握到偏高的球，是打者打得好，所有投手壓制都有效發揮，責任在教練這邊，如果當下應變，可能結果就會不一樣。」

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今天遭到委內瑞拉先發投手羅戈（Nivaldo Rodriguez）壓制，曾豪駒坦言，「羅戈今天狀況的確不錯，設定上揮擊過程會打到比較多引誘球，不是沒有機會，第4局和第5局都有機會，但沒有掌握住，比賽就是這樣，沒有掌握住，失去贏球機會，明天繼續加油。」

除了黃子鵬之外，後續牛棚都沒有失分，曾豪駒表示，「投手在今天整個出賽，後續上場都有把危機化解，相信前面預賽投手，是目前我們最倚賴，看到這場大家都有把自己工作任務完成，現在就是等待火力支援，最終比較可惜的地方，我們沒有反擊，相信過了今天，明天會更好。」

曾豪駒也說，「大家攻擊狀況都不錯，短期盃賽掌握關鍵一擊就有機會，可惜今天沒有，但還是相信選手，相信他們做得到，明天還是一樣參考情蒐資料設定陣容，相信可以去突破。」

此外，曾豪駒提到，「羅戈和富藍戈（Enderson Franco）在台灣表現好，才會入選國家隊，的確他們今天表現不錯，有壓制到我們，現在有越來越多洋將到台灣，證明我們球探眼光是不錯的，當然素質越來越高，對我們來講對我們環境有幫助的，也是一直在提升我們的棒球。」

關鍵字： 12強棒球

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