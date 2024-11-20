王勝偉看到學弟渴望、韌性　首戰打敗韓國不簡單

記者陳立勳／台北報導

富邦悍將游擊手王勝偉今天以新任原棒協理事長身份參加關懷盃宣傳記者會，上屆世界12強賽是中華隊成員之一，這次看學弟們表現，王勝偉認為，「展現對於比賽的渴望與韌性。」



▲王勝偉2019年參加12強。（圖／記者林敬旻攝）

2019年王勝偉代表中華隊參加12強賽，跟著中華隊一起闖進複賽，最後拿到第5名，今年中華隊則是再突破，確定晉級4強，寫下隊史最佳成績。

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關心這次中華隊表現，王勝偉認為，「學弟們在預賽打得非常好，態度與精神，對於比賽的渴望與韌性，展現得非常好，帶著共同目標去努力，把信心帶進複賽。」

透過轉播欣賞中華隊預賽前5場比賽，王勝偉認為，「對韓國那一場印象深刻，第一戰是經過休息一段時間，要搶下勝利是最困難的，要進入比賽狀態，今年第一戰有陳傑憲與陳晨威適時的一擊，讓後續比賽變得更有自信。」

這次中華隊陣中有不少原住民好手，包括捕手吉力吉撈．鞏冠的原住民名字，引起日本熱議，王勝偉表示，「原住民小朋友在成長過程，有時候因為經費不足，或是需要耗材，沒有太多資源，會比較辛苦，因此中途會選擇放棄，希望透過關懷盃，讓他們被看到。」

王勝偉直言，「這次學弟們表現沒話說，能進到4強，每一組實力都非常強，展現韌性與企圖心，打出年輕人的積極度，已經表現很好，進入強度更強的複賽，一定更想要往前，站上冠軍戰的舞台。」



▲王勝偉2019年參加12強。（圖／記者林敬旻攝）