中華複賽首戰警戒委內瑞拉　前桃猿洋投預賽繳超猛數據



▲必贏多。（圖／樂天桃猿提供）

記者陳立勳／綜合報導

世界12強棒球賽明天將展開複賽，委內瑞拉在預賽A組取得分組第一，也是中華隊首戰對手，WBSC（世界棒壘球總會）官網特別點名委內瑞拉投手必贏多（Ricardo Pinto）好表現。

WBSC總結預賽表現，委內瑞拉在曾經效力樂天桃猿的投手必贏多與總教練羅培茲（Omar Lopez）帶領下，球隊發揮出色，必贏多在本屆12強預賽，總共投了10局，無失分，還拿到2勝，送出8次三振，被打擊率0.171，速球均速落在93.4英哩，有51%好球率預賽共投141球，61顆速球、43顆滑球、30顆指叉球、5顆伸卡球。

必贏多曾在2022年效力樂天桃猿，當時出賽4場，防禦率6.06，戰績1勝2敗，今年初在加勒比海大賽奪得最有價值球員，並且重返大聯盟，本季曾在費城費城人隊出賽，總計投了6場，防禦率10.97，在3A出賽16場出賽，防禦率5.27。

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委內瑞拉陣中有不少球員打過中職，包含富邦悍將羅戈（Nivaldo Rodriguez）、富藍戈（Enderson Franco），統一7-ELEVEn獅勝騎士（Mario Sanchez），必贏多，以及在亞洲棒球冬季聯盟短暫效力味全龍的威亞（Anthony Vizcaya）。

此外，委內瑞拉投手莫斯克達（Oddanier Mosqueda）以及勝騎士（Mario Sanchez），預賽都投出10次三振，是A組三振王。