陳偉殷有意願投經典賽資格賽　暫時沒有想中職



▲陳偉殷。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／台北報導

旅美39歲左投陳偉殷今天現身台北大巨蛋，欣賞世界12強棒球賽，今年重返投手丘，隊於明年動向，陳偉殷表示，「一切順其自然。」

今天陳偉殷來到大巨蛋看球，陳偉殷表示，「昨天剛回到台灣，請假一周回來台灣，原本預期要打中華隊，教練團有蠻多是照顧我的長輩，回來幫他們加油，不會完全不認識，還有人可以聊天。」

前年7月陳偉殷左肩動刀，經過復健後，重新回到投手丘，本季加入美國獨立聯盟大西洋聯盟長島鴨隊發展。

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今年陳偉殷先發17場，戰績5勝5敗、投了87.2局，送出63次三振，防禦率6.37，每局被上壘率1.67。

評價今年表現，陳偉殷認為，「不能說不好，但沒有預期那樣，明年不知道，就是順其自然，一直以來都是盡力而為，盡力做好自己，該達成都達成，就看有沒有機會延續，如果沒有也沒有什麼好遺憾的，至於中華職棒目前沒有想，還不確定會怎麼樣，還是要看看看狀況。」

原先有意願參加12強，但最後因為關機無法參加，陳偉殷提到，「有跟曾豪駒總教練聊過，能打幾次國家隊不知道，會有很多原因沒辦法打，這次有這個想法，想要為國家隊效力，就是盡力就好，受傷2年回到球場上，等於從零開始，今年一開始蠻辛苦的，越後面投得越順。」

明年2月還有世界棒球經典賽資格賽，陳偉殷則說，「明年有機會的話，看教練團決定，意願當然會有，看最終名單，不是說可以打就打，還是需要時間準備，畢竟現在不是年輕人，不是17歲或是18歲，身體不是那麼輕鬆了，需要一點時間，這次12強大多以磨練新人為主，利用經驗幫助，以國家隊考量，不應該造成別人負擔，教練團有考量。」

陳偉殷表示，「詢問當下已經完全關機，如果9、10月開機，對身體負擔可能更大，所以要等12月再說，開打前2個禮拜前中華隊來詢問，覺得已經來不及，所以當下只能婉拒，肩膀已經開過刀，希望中華隊在最好狀態比賽，這次他們打得不錯，還好我沒有扯大家後腿。」

此外，陳偉殷透露，「昨天早上才到台灣，中華隊預賽只有看昨天的比賽，本來比關心日本隊，因為有以前隊友井端弘和吉見一起，但後來因為機票沒有安排上，那天沒辦法到場，有一點可惜。」

陳偉殷也說，「這次回來待2個禮拜，小朋友還要回去上課，這段時間可能還會有一些活動，今天有跟林岳平、高志綱聊天，以前他們兩個都蠻照顧我的，有回到以前的感覺，現在感覺蠻特別，現在彼此身分也不太一樣。」