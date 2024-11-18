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中職出手協調赴日班機　蔡其昌坦言有難度

▲▼世界12強棒球賽，中職會長蔡其昌。（圖／記者李毓康攝）
▲蔡其昌。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／台北報導

世界12強棒球賽中華隊與日本一起攜手晉級4強複賽，明天兩隊將搭華航包機飛往日本，同時中華職棒希望協調班機，可以讓球隊移動過程更舒服，不過中職會長蔡其昌坦言有難度。

昨天中華隊擊敗澳洲，加上日本7比6險勝古巴，確保中華隊晉級複賽，複賽首場11月21日對上委內瑞拉，11月22日遭遇美國，11月23日碰上日本。

明天中華隊將與日本一起搭乘華航包機前往日本，準備進行複賽，蔡其昌表示，「WBSC是一併處理，先包了中華航空，看誰晉級複賽，就是那兩個國家上飛機，商務艙均分，我們與日本都是各分到12席，球員之間有討論，商務席留給教練，而澳洲要從日本回去，所以也有分到12席商務席，WBSC官方則有4席。」

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有關於中華隊要前往日本比賽，蔡其昌表示，「第一個是幫球迷增加飛機座位，像是增加班機，到目前為止，都是有困難，首先航空公司要有空閒的飛機，日本機場要給我們時間帶，才有辦法降落，日本的態度是認為有違公平，本來時間帶都分好，所以不同意長榮航空的訴求，因此飛機的部份就不用再談。」

蔡其昌提到，「或是可不可以換大飛機，現在華航正在做機務調整，華航有機會調整某些班機，成為大一點的飛機，但還沒完全定案，如果確定就會公布，華航給民航局的訊息是可能有機會。」

同時蔡其昌也說，「另外想幫球員爭取一下，如果可以找得到飛機，希望球員自付差價，或是我們自付球員的機票，都沒有問題，移到包機的部份，但現在此刻為止都不可能，時間帶也不可能，難度也很高，因為明天中午就要飛，24小時要找出一台飛機，難度也是很高，目前為止看起來機會不是很大，但我們就是盡力做。」

蔡其昌透露，「當時大會就這樣安排，我們也努力看看，如果可以給球員更好，我們也願意去做，如果沒有辦法，就跟日本國家隊一樣，一起搭飛機過去，其實公平就好，就是努力喬看看，不要太早放棄，如果不行的話，我們也盡力了，這次比賽安排是勝隊上飛機，跟奧運或是亞冠賽可以預先包機不太一樣。」

此外，蔡其昌還說，「正在努力處理中華隊回程的機票，最希望是用包機，包括後勤團隊，還有應援團與球迷想去，大家一起回來，也會爭取賴清德總統接見全隊。」

關鍵字： 12強棒球

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