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澳洲讚中華隊表現太好　曾總率隊打進東京：我們做到了

記者陳立勳／台北報導

世界12強棒球賽中華隊今天11比3打敗澳洲，加上日本打敗古巴，兩隊攜手晉級4強，賽後中華隊總教練曾豪駒表示，「我們做到了。」

▲▼世界12強棒球賽，中華隊擊敗澳洲晉級四強，前進東京複賽，總教練曾豪駒賽後露出笑容。（圖／記者李毓康攝）
▲曾豪駒。（圖／記者李毓康攝）  

今天中華隊贏球，確定前往日本東京參加4強複賽，曾豪駒表示，「首先感謝今天到場與電視機前的球迷，謝謝這幾場做最強後盾，今天比賽中投手都做得非常好，賽前給予設定，發揮得不錯，投手上去盡到責任，開路先鋒陳晨威有好表現，為球隊製造得分機會，林立也有猛打賞，帶給球隊安定，今天郭俊麟善用經驗，製造出局數。」

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曾豪駒坦言，「能跟球員經歷這個賽事，晉級到下一個階段，是非常幸福，也非常榮幸，確定晉級之後，當下非常開心，也很感謝球員與教練，彼此相信自己辦得到，組隊過程中，有很多聲音，但克服這些聲音，我們做到了。」

首次執掌中華隊兵符，曾豪駒表示，「身為總教練，非常榮幸球員帶著我去東京，每一場比賽結束，明天重新開始，明天還有比賽，專注全力以赴，面對每場比賽，到東京爭取最佳成績。」

曾豪駒提到，「昨天對日本落敗，還是有不甘心，想要真正打一場對決，打出精采的比賽，這次比賽每個人上場貢獻戰力，要謝謝球員相信自己，我們不是沒有能力，我們是有能力的，在場上全力展現自己，並且在投手調度方面，要感謝投手教練林岳平與牛棚教練王建民。」

此外，賽後記者會澳洲改派投手教練代表參加，直言中華隊打了一場很完善的比賽，不管是投手或是打擊，都表現很好，雖然我們盡力了，但中華隊表現太好了，滿場球迷吶喊聲，氣氛與加油聲多少有些影響，但主要是中華隊打得非常好。

關鍵字： 12強棒球影音

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