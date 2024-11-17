快訊／日本7比6險勝古巴　中華隊如打敗澳洲晉級4強



▲日本隊。（圖／中華棒協提供）

記者陳立勳／綜合報導

世界12強棒球賽古巴今天在天母球場遭遇日本，此役開賽後日本一路領先，但第7局日本後援投手清水達也發生嚴重傳球失誤，讓古巴得到2分，7局打完古巴6比6扳平，但日本第8局取得超前分，終場7比6險勝，確定晉級複賽，如果中華隊擊敗澳洲，也能闖進4強。

日本第2局率先得分，森下翔太獲得觸身球保送，2人出局後，源田壯亮選到四壞球，佐野恵太敲出適時安打，帶有1分打點。

第3局日本繼續搶攻，桑原將志、小園海斗連續安打上壘，辰己涼介選到四壞球保送，森下翔太敲出中外野高飛犧牲打，再打下1分。

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前3局遭到日本先發左投早川隆久，古巴4局上打破鴨蛋，一上來桑托斯（Roel Santos）揮出中外野三壘安打，接著德雷克（ Yadir Drake）補上左外野安打，有1分打點，比數追到1分差。

日本在4局下還以顏色，佐藤都志也擊出高飛犧牲打，再添得1分，5局下日本再追加2分，擴大領先優勢，但古巴沒有放棄，6局上用3支安打與2次四壞球，一舉要回3分，6局下日本攻上滿壘，栗原陵矢選到四壞球，幫助球隊進帳第6分。

7局上古巴發動反攻，開路先鋒桑托斯選到四壞球，德雷克敲出安打，德斯潘耶（Alfredo Despaigne）藉由投手傳球失誤上壘，壘上兩名跑者全部回到本壘得分，雙方比數扯平。

日本8局下靠著栗原陵擊出高飛犧牲打，順利拿到超前分，9局上古巴1出局攻上滿壘，可惜最後兩名打者遭到三振，最後1分差落敗。