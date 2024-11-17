中華戰澳洲攸關晉級　WBSC官網分析團隊戰力



▲中華隊。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳立勳／綜合報導

世界12強棒球賽中華隊昨天輸給日本，目前預賽在B組戰績2勝1敗，今天與澳洲之戰十分重要，世界棒壘球總會（WBSC）官網撰文分析兩隊戰力。

今天中華隊晚間將與澳洲交手，WBSC官網撰文提到，澳洲預賽3場打完，團隊打擊率0.242、上壘率0.330、長打率0.389，累積敲出23支安打，拿到11分，巴扎納（Travis Bazzana）以及懷特菲爾（Aaron Whitefield）各有4支安打，柏金斯（Robbie Perkins）則有4分打點。

中華隊預賽前3場比賽，共拿下2勝，打擊方面不如澳洲，只攻下9分，團隊打擊率0.200，上壘率0.270，長打率0.344，團隊總計18支安打，陳傑憲包辦7支，打擊率0.636，所幸投手群表現出色，團隊防禦率2.00，27局之中，投出24次三振。

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今天中華隊派出32歲投手郭俊麟先發，2015年至2019年間曾在日本西武隊發展，防禦率5.92，目前效力統一7-ELEVEn獅，今年20 場出賽，有14場先發，戰績3勝7敗，防禦率4.74，投了76局，送出58次三振。

本場澳洲派出紐博恩（Mitch Neunborn）擔任先發投手，去年曾經參加世界棒球經典賽，目前待在美國職棒費城費城人隊小聯盟體系，今年上到2A，本屆12強賽有投過1場，中繼1局被敲出2支安打，失1分。

此外，自2011年以來，中華隊在國際賽對上澳洲，取得10勝3敗優勢，2019年世界12強複賽對戰，中華隊5比1獲勝。