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古巴逆轉3分彈　4比3擊退澳洲收下首勝

▲2024年世界12強古巴隊德雷克。（圖／中華棒協提供）
▲2024年世界12強古巴隊德雷克。（圖／中華棒協提供） 

記者陳立勳／台北報導

世界12強棒球賽今天澳洲在天母球場交手古巴，本場澳洲錯過2次滿壘機會，同時第3局發生守備失誤，古巴德雷克（ Yadir Drake）轟出超前3分彈，終場古巴4比3逆轉勝，拿到預賽首勝，與澳洲戰績同為1勝2敗。

澳洲1局上率先發動攻勢，懷特菲爾（Aaron Whitefield）、格蘭迪寧（Robbie Glendinning）、溫格羅夫（Rixon Wingrove）連續敲出安打，先打下1分，後面喬治（Darryl George）再補上適時安打，帶有1分打點。

古巴先發投手薩杜伊（Dario Sarduy）僅投0.2局，被擊出4支安打，投出1次三振，失掉2分自責分，還好接替的維加斯（Kenny Vargas）成功踩住煞車，中繼3.2局，只丟掉1分自責分。

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1局下古巴打破鴨蛋，桑托斯（Roel Santos）、德雷克（ Yadir Drake）、吉伯特（Yoelquis Guibert）接連擊出安打，先追回1分。

第3局古巴重啟攻勢，沃爾特斯（Jean Walters）擊出三壘滾地球，藉由傳球失誤上到二壘，接著桑托斯突襲短打成功，形成內野安打，下一棒德雷克掃出左外野3分打點全壘打，古巴2分超前。

第5局澳洲有分數進帳，格蘭迪寧揮出左外野陽春全壘打，後面兩隊都沒有再得分，最後1分差分出勝負。

關鍵字： 12強棒球

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