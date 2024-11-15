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坦言擊敗韓國過程艱難　井端弘和談中華隊「不太一樣」

記者陳立勳／台北報導

世界12強棒球賽日本今天6比3打敗韓國，預賽打下2連勝，但過程你來我往，賽後日本總教練井端弘和坦言過程很艱難。

▲2024年世界12強棒球賽日本總教練井端弘和。（圖／中華棒協提供）
▲日本總教練井端弘和。（圖／中華棒協提供） 

今天日本擊敗韓國，預賽取得2連勝，井端弘和表示，「今天這場比賽能夠贏球很好，過程蠻艱難，也辛苦，一開始讓人家先得分，能夠逆轉過來，對於結果感到高興，這場比賽過程，場邊記錄員針對過程提出情資，選手能夠把握住。」

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今天第5局牧秀悟敲出適時安打，一棒送回2分，貢獻勝利打點，是球隊贏球一大功臣，井端弘和提到，「牧秀悟在對澳洲的比賽，也是因為他的好表現，把氛圍改變，今天他又突破，把比賽帶回來，扮演好自己的角色。」

井端弘和坦言，「對於韓國第1棒洪昌基印象深刻，表現很出色，還有金倒永也很好，今天韓國後段棒也打得不錯，無論誰贏誰輸都是應該的，贏球有點幸運的成分。」

此外，明天日本將交手中華隊，井端弘和認為，「這兩場看下來，中華隊跟過去不太一樣，投手壓制力不錯，打者能積極上壘，尤其陳傑憲跟過去印象有所改變，能夠打全壘打，還有江坤宇，一整年也不是長打好手，可能國際賽對於選手影響很大，激發出鬥志與潛力，也都不一樣，投手充分發揮實力 選手臨場發揮會影響勝負。」

關鍵字： 12強棒球

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