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「教練團發揮各自想法」　曾豪駒首掌國家隊：不去想壓力

▲▼世界12強棒球賽，中華隊總教練曾豪駒。（圖／記者李毓康攝）
▲曾豪駒。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／台北報導

世界12強棒球賽中華隊預賽前兩場都打下勝利，中華隊總教練曾豪駒首次接掌國家隊兵符，開戰前外界並不看好，曾豪駒認為，「讓教練團發揮各自想法。」

原先普遍球迷們對於這次12強中華隊沒有太大期待，也被日本媒體看衰，但中華隊預賽首戰6比3打敗韓國，昨天第2場以2比1力克多明尼加，目前取得晉級有利位置。

第一次執掌國家隊兵符，曾豪駒坦言，「多少會有壓力，但盡量不去想，思考球隊如何規劃，如何去做好，很多事情沒辦法預測，如果想很多，其他就是預料之外的事情，需要瞬間去反應，有很多要去模擬與考慮的地方。」

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曾豪駒認為，「國際賽跟職棒例行賽不一樣，因為不知道會出現什麼狀況，比如說投手上去，突然投不準，要趕快準備下一個投手，排誰能夠去煞車，比賽一下子打完就沒了，所以不用想那麼多，跟季後賽有點類似，只有當下，沒有明天。」

去年領軍樂天桃猿打進總冠軍戰，可惜最後不敵味全龍，曾豪駒提到，「去年總冠軍的經驗多少有幫助，中華隊有這麼好的教練團，發揮各自想法，這是比較重要，彼此之間有默契與想法，能夠整合在一起，成為比較好的團隊。」

此外，曾豪駒也說，「12強與世界棒球經典賽不一樣，經典賽對於球員來說是重新開機，選手要慢慢把狀況拉起來，但12強是大家都有準備，只是有人距離比賽時間比較長，想辦法拉回到比賽狀況。」

關鍵字： 12強棒球

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