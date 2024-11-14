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感謝黃子鵬完美演出　曾總稱讚林家正「引導」價值

記者陳立勳／台北報導

世界12強棒球賽中華隊今天預賽第2場2比1險勝多明尼加，取得2連勝，中華隊投手黃子鵬6局無失分，沒有被擊出任何安打，賽後中華隊總教練曾豪駒大讚，「感謝黃子鵬有完美的演出。」

▲▼世界12強棒球賽，中華隊總教練曾豪駒。（圖／記者李毓康攝）
▲曾豪駒。（圖／記者李毓康攝）  

談到今天這場比賽，曾豪駒表示，「大家今天表現非常精彩，選手在過程中頂住壓力，昨天是高張力比賽，今天是非常艱難的一戰，感謝黃子鵬有完美的演出，後續投手危機處理，能把狀況穩定住，還有第8局多得1分，有林立的基本功，對於球隊幫助很大，也感謝球迷當我們的後盾，謝謝整個團隊。」

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曾豪駒提到，「謝謝情蒐團隊，也非常到位，才能贏得今天比賽，對手實力堅強，威能帝（Pedro Fernandez）是中職數一數二的好投手，沒有得到很多分數，多明尼加是很好的球隊。」

今天曾頌恩取代林安可擔任第4棒，有1次四壞球，曾豪駒也說，「大家都表現很棒，短期盃賽有安打最重要，但每一個人在自己崗位上，不管是打擊或守備，都有貢獻價值，後續趁著這波氣勢，相信大家會越來越好，會去觀察每一個選手，在對戰上的狀況。」

曾豪駒認為，「朱育賢在選球都有貢獻，守備也是我們需要的，贏球不是靠個人，每個環節做好，就是好的團隊，看得出來林家正非常想要表現，想要在打擊上面有貢獻，但希望他打擊盡力去做自己想做的，他另外的價值在於引導，這兩天幫助投手非常多，關鍵時候給予投手策略，安定他們的心態，是很難得的一個捕手，相信他後面會有在打擊上會有關鍵的一擊。」

關鍵字： 12強棒球影音

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