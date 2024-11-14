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中華隊4棒「甜蜜負擔」　曾頌恩：想貢獻的心不變

▲▼世界12強棒球賽，曾頌恩。（圖／記者李毓康攝）
▲曾頌恩。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／台北報導

世界12強棒球賽中華隊今日預賽第2場迎戰多明尼加，曾頌恩今天首度出賽，擔綱中華隊第4棒，曾頌恩表示，「平靜看待這個棒次。」

今天被排在中華隊先發第4棒，曾頌恩表示，「一定會有壓力，自己是比較平靜看待這個棒次，不管是什麼棒次，都是要為球隊貢獻，不會因為第幾棒就改變想法，想要為球隊貢獻的心不變。」

曾頌恩坦言，「在中華隊打第4棒意義有所不同，算是甜蜜的負擔，第4棒不是人人可以打，又是國家隊，打得好或壞無法決定，就是專注在過程。」

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昨天首戰面對韓國沒有先發，曾頌恩提到，「對戰側投的數據沒有很好，如果排我上場，有點算是硬排，還是以球隊為重，成功率比較高的選手上場貢獻，不過昨天的勝利，很振奮人心，因為大家都有好表現，球迷為我們加油，加油聲音很大。」

曾頌恩認為，「短期比賽氣勢很重要，昨天贏下來，對大家都是正面的心態，面對後面比賽，尤其是贏韓國，是大家最想贏的球隊，接下來每一場盡力發揮，打好每一場比賽。」

在中職對戰多明尼加投手威能帝（Pedro Fernandez）3打數，擊出1支安打，曾頌恩直言，「因為對戰次數不多，沒有太多心得，上場就是盡力表現，他也不一定會投到5局，說不定投完一輪就下場，不會讓我們打太多次。」

曾頌恩透露，「反而是樂天打者一直在問我們對戰威能帝的心得，按照情蒐資料，先看他有什麼球種，還有使用比例，去擬定策略，多明尼加算是蠻強勁的對手，投手球速都有150公里，想辦法正面對決。」

關鍵字： 12強中華隊棒球

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