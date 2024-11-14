委內瑞拉5比2力克波多黎各　12強A組率先拿下第3勝



▲2024年世界12強委內瑞拉擊敗波多黎各。（圖／取自WBSC官方臉書）

記者陳立勳／綜合報導

世界12強棒球賽A組預賽，已經拿到2勝的委內瑞拉，今天遭遇波多黎各，委內瑞拉在第2局攻下3分逆轉，終場5比2贏球，率先在分組取得第3勝。

面對委內瑞拉先發投手卡斯提歐（Max Castillo），波多黎各前2局各得1分，掌握2分領先，但2局下波多黎各先發投手克魯茲（Luis Cruz）連續投出2次四壞保送，隨後被C.培瑞茲（Carlos Perez）敲出安打，先丟掉1分。

第2局委內瑞拉攻上一、三壘，關鍵時刻H.培瑞茲（Hernan Perez）擊出適時安打，幫助球隊追平，後面克魯茲出現暴投，奉送超前分，委內瑞拉單局攻下3分逆轉。

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委內瑞拉第4局C.培瑞茲轟出陽春全壘打，擴大領先優勢，第7局下H.培瑞茲再揮出陽春砲，多添保險分，最後3分差勝出，目前委內瑞拉預賽戰績3勝1敗，排名分組領先，反觀波多黎各戰績1勝3敗，暫時排名墊底。

今天委內瑞拉牛棚表現優異，都沒有失分，其中效力富邦悍將洋投羅戈（Nivaldo Rodriguez）中繼1.2局，被敲出1支安打，有1次三振，1保送，無失分，另一名富邦悍將洋投富藍戈（Enderson Franco）則是0.1局，有1次保送，同樣沒失分。