林凱威頂住很「關鍵」　黃子鵬無安打：就是聽天由命



▲黃子鵬。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／台北報導

世界12強棒球賽中華隊14日2比1險勝多明尼加，預賽拿到2連勝，黃子鵬繳出6局無失分，沒被敲出任何安打，賽後黃子鵬表示，「林凱威很關鍵。」

本場黃子鵬先發6局，沒有被擊出安打，僅有1次四壞球，無失分，第7局因為腿部抽筋退場，還好接力的林凱威，把第7局順利完成，最後黃子鵬順利拿下勝投。

談到今天比賽，黃子鵬提到，「集訓期間教練有稍微透露可能面對的對手，有心理準備，很幸運很多人這段時幫助我，給我很多資訊與信心，感謝曾豪駒總教練相信我，很謝謝情蒐，做了非常多功課，包括吳昇峰與林瀚，會分享策略，明確告訴我怎麼做，情蒐小組很辛苦，也都很用心，忙到很晚就是要提供報告。」

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黃子鵬表示，「感謝林家正的引導，還有林凱威很關鍵，前面一局球隊有機會，被對手守下來，第7局會比較難投，林凱威可以守住，非常謝謝他，很感謝，每個人都非常努力，也謝謝球迷。」

同時黃子鵬坦言，「自己有發現前6局無安打，但非常專注在配球上面，讓對手不好進攻，有沒有安打，就是聽天由命，後面還有守備，也很相信隊友，即使被安打也沒有關係，如何降低傷害比較重要，比個人成績重要，國際賽每個人都是拚戰每一顆球。」

有關於第7局抽筋狀況，黃子鵬也說，「小腿突然抽筋，所以沒辦法繼續投，因為要用腳發力，想說這樣子不妙，要請下面趕快準備，自己還蠻自責，一方面擔心下面的投手沒有充裕時間熱身，如果因為這樣導致後面投手受傷，會覺得不太負責任，真的很謝謝林凱威守起來，能把氣勢頂住，很謝謝他跟場上守備的隊友，下來一直跟他說謝謝。」

在一級國際賽事拿到勝投，黃子鵬則說，「短期國際賽能投多少算多少，不要給對手一絲機會，加上之前在經典賽自己沒有放開來，沒有投得很好，這次有更強烈的心，專注在捕手的策略上，這次卯足全力，教練給我機會，很珍惜這次機會。」

此外，黃子鵬也說，「先發投手本來就是一輪過後會做改變，其實別人變，我們也會看打者型態去改變，甚至是不改變，就是臨場反應，捕手林家正引導非常好，對於比賽解讀與觀察非常好，他也給投手很好的方向與信心，更專注在控球上，不用想太多策略，就是相信他，這一點功不可沒。」

黃子鵬直言，「今天是當成沒有明天的比賽，大家都很努力幫我加油，團結凝聚起來，每一個人壓力都很大，賽前有跟多明尼加投守威能帝（Pedro Fernandez）一起互相鼓勵，就是好好享受比賽。」