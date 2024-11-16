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韓國8下強攻5分　9比6逆轉勝多明尼加

▲2024年世界12強棒球賽韓國隊。（圖／中華棒協提供）
▲2024年世界12強棒球賽韓國隊。（圖／中華棒協提供） 

記者陳立勳／台北報導

世界12強棒球賽韓國今天在天母球場碰上多明尼加，此役韓國一度6分落後，但從第6局追回4分，關鍵第8局攻下5分，終場9比6逆轉擊敗多明尼加，戰績變成2勝2敗。

今天韓國先發投手派出任燦圭，第2局先被多明尼加攻下1分，第4局多明尼加重啟攻勢，努涅斯（Rainer Nunez）擊出二壘安打，阿坎塔拉（Arismendy Alcantara）掃出中外野2分打點全壘打，後面韓森（Alen Hanson）敲出適時安打，再打下1分。

第5局多明尼加再添分數，阿坎塔拉揮出個人單場第2支全壘打，雙方差距拉大到5分。

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反觀韓國打線前半段遭到多明尼加先發投手奇諾米（Franklyn Kilome）壓制，開賽連續14個打者出局，直到第5局宋成文才敲出全隊第1支安打。

多明尼加6局上靠著韓森在得點圈敲安，帶有1分打點，6局下韓國打破鴨蛋，一舉拿下4分，其中有2分是對手傳球失誤。

8局下韓國展開反攻，宋成文得點圈敲安，先打回1分，朴成韓揮出三壘打，帶有2分打點，一棒超前比數，崔元準、洪昌基又有安打演出，多添2分保險，最後3分差勝出，多明尼加戰績變成1勝3敗。

關鍵字： 12強棒球

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