辜仲諒理事長招待吃牛排　慰勞U15、U18中華隊



▲中華棒協理事長辜仲諒今日邀請中華隊教練及選手吃牛排。（圖／中華棒協提供）

記者陳立勳／綜合報導

U15與U18中華隊今年國際賽事成績輝煌，於第6屆U15世界盃棒球賽、第13屆U18亞洲青棒錦標賽各拿下季軍、冠軍，台灣棒球排名躍升至世界第2名，與墨西哥並列，僅次於日本。

中華民國棒球協會理事長辜仲諒慰勞中華隊，今日下午特別邀請中華隊教練及選手吃牛排，隨後邀請他們到台北大巨蛋觀看世界12強棒球錦標賽「中日大戰」。

中華隊於本屆世界十二強棒球錦標賽前兩場比賽表現亮眼，擊退強敵韓國、多明尼加。席間為表揚U15與U18中華隊，辜仲諒理事長特別一一頒發中華棒協特製的「Home Run Taiwan」獎牌給球員與教練，也鼓勵U15選手要向U18學長們看齊，繼續努力、全力以赴，加強訓練，除了守備之外，還要加強打擊能力，更勉勵所有球員動腦打球，才可以成為一流的職業選手。

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辜仲諒理事長也提醒中華隊球員要懂得感恩，在家人、學校、中華棒協以及國家大力支持下，才有機會從小到大打棒球，團結努力、為國爭光。

辜仲諒為慰勞中華隊比賽與集訓辛勞，買單請球員與教練吃牛排、燒肉已成一項長年傳統，2020年親赴台東探訪第13屆亞洲青棒錦標賽U18中華培訓隊後，招待球員吃牛排「加菜」、2022年包場餐廳宴請拿下第六屆U12世界盃棒球賽季軍中華小將，履行「牛排吃到飽」的承諾、2023年則是請榮獲第7屆U12世界盃棒球賽亞軍的球員們大啖燒肉和冰淇淋。