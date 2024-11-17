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紅襪想補先發輪值　接觸自由市場兩大左投

▲2屆塞揚得主史奈爾（Blake Snell）。（圖／路透）
▲史奈爾。（圖／路透社） 

記者陳立勳／綜合報導

美國職棒波士頓紅襪隊今年沒打進季後賽，休季期間尋求補強，包括近期已經與紐約洋基隊強打索托（Juan Soto）見面，根據《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）所說，紅襪還想補進一名強力左投。

紅襪隊先發投手今年團隊防禦率3.81，在全聯盟排名第7，目前先發輪值有貝羅（Brayan Bello）、霍克（Tanner Houck）、克勞佛（Kutter Crawford），而皮維塔（Nick Pivetta）如果接受合格報價，有望續留球隊，但球隊缺少頂級左投，根據美國媒體指出，目前已經與亞特蘭大勇士隊弗萊德（Max Fried）以及舊金山巨人隊塞揚強投史奈爾（Blake Snell）接觸。

30歲弗萊德本季出賽29場，戰績11勝10敗，防禦率3.25，2度入選明星賽，生涯待在勇士隊8年，累積73勝36敗，今年季後成為自由球員，預計會拒絕合格報價，美國媒體《The Athletic》預測，有機會得到一張5年1.4億美元合約。

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至於31歲史奈爾本季20場出賽，戰績5勝3敗，投了104局，送出145次三振，防禦率3.12，大聯盟生涯211場先發，累積76勝58敗，防禦率為3.19。

關鍵字： MLB棒球

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