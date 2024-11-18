「中華隊打擊其實蠻強」　林智勝看比賽緊張關電視



▲林智勝。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／台北報導

世界12強棒球賽中華隊今天預賽最後一場面對古巴，邀請過往中華隊內野手林智勝擔任開球嘉賓，觀察前面中華隊比賽，林智勝表示，「打擊其實蠻強的。」

今天來替比賽開球，林智勝表示，「學弟表現很棒，關鍵時候都有適時一擊，打擊其實都蠻強的，這屆12強投手的球速都很快，沒有輕易放任何一個機會，才會創造贏球的機會出現。」

林智勝透露，「昨天郭俊麟投球的時候2比1，很緊張，後來我就關電視，一打開電視4比1，後來又關電視，林立又敲3分砲，後來再關電視，吉力吉撈．鞏冠也轟3分砲，可以理解球迷看比賽心情上上下下的心情，但是也還好，我是直接把電視關掉。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

2013年世界棒球經典賽林智勝曾經跟著中華隊一起打進東京，2015年12強從古巴手上轟出3分砲，令人印象深刻，林智勝表示，「經典賽那一次沒有想過會去東京，對到球員都蠻強，那時候贏了荷蘭與澳洲，當下不太確定是不是可以去日本，後來確定之後很開心，但能進到東京又是另一個戰場，因為不是有很多球迷幫你加油，到了別的國家，就要靠自己。」

曾經擔任中華隊長，林智勝認為，「隊長其實沒有什麼不一樣的地方，必須要觀察每個人的狀況，去理解有的人容易緊張，怎麼去幫助他，先發或是後援投手，有的是第一次，容易會軟手，不要想說一定要怎麼樣，再厲害的人，應該出局的出局就好，該給的分數就給，不要去想一些機率比較低的，壓力就不會那麼大，這個比較重要。」

林智勝提到，「陳傑憲是人來瘋的選手，越多人越亢奮，記得第一場先發，有球迷說怎麼會排這個陣容，結果他打出安打，其實每個人入選中華隊，都有他可以運用的地方，不是說用誰一定贏，這樣就不用教練了，教練一定會用近期狀況最好的，也是最穩定的，贏球機率比較高的選手。」

此外，林智勝笑說，「批評不會痛，觸身球比較痛，以前沒有防護罩，現在我已經有了。」