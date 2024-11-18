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恭喜中華隊晉級　古巴教頭自評沒達到預期成績

記者陳立勳／台北報導

世界12強棒球賽古巴今天0比2遭到中華隊完封，戰績1勝4敗，無緣晉級複賽，賽後古巴隊總教練強森（Armando Johnson）坦言，「沒有達到預期成績。」

▲2024年世界12強古巴隊總教練強森。（圖／中華棒協提供）
▲強森。（圖／中華棒協提供）  

今天古巴打線遭到壓制，0比2輸給中華隊，總結這次戰績1勝4敗，沒辦法前進東京，強森表示，「跟預期成績不太一樣，球隊表現沒有很好，晉級的球隊，包括日本與中華隊，戰力很完整，表現都很棒。」

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強森認為，「球隊狀況沒有很好，沒有達到預期成績，昨天球隊跟日本打了一場好球，有看到以前的古巴隊實力，這是一個非常棒的比賽，也要恭喜晉級的球隊，這段期間古巴球員與教練都是非常用心，在大巨蛋看到球迷非常有紀律與整齊，幫中華隊加油，這是中華隊可以打這麼好的原因，也給球迷最好的回報。」

今天在台北大巨蛋出賽，強森提到，「在台灣觀眾非常熱情，這是中華隊士氣上提升的點，日本也很熱情，但不像台灣，日本與台灣巨蛋都很好，今天觀眾非常多，確實比較不適應，但這不是問題，好的球隊本來就要是去適應不同球場與環境，今天中華隊投手很好，直球與變化球很精準，對打者來說不好應付。」

不過強森也說，「球員在場上把最好的一面表現出來，只要能夠盡力，輸球不會去責怪。」

關鍵字： 12強棒球影音

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