不讓野手鬆懈！井端弘和談僅公布8投原因　「第二先發」人選曝

▲日本隊總教練井端弘和(右)。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

日本棒球國家隊「侍Japan」總教練井端弘和26日在東京都內召開記者會，率先公布將參加明年3月第6屆世界棒球經典賽（WBC）的8名球員，其中包括道奇隊的大谷翔平、天使隊的菊池雄星等人。井端監督強調，此次先行公布名單全為投手，野手名單則刻意暫緩，「不希望大家因此鬆懈」，其餘22名球員預計將於1月中旬公布。

據日媒《體育報知》報導，這次先行發表的8人中，大聯盟球員僅有大谷翔平、菊池雄星與松井裕樹3人。至於山本由伸、菅野智之、鈴木誠也、岡本和真、村上宗隆等人，雖然出賽方向已大致底定，但因與大聯盟方面的相關手續尚未完成，或所屬球隊狀況仍待確認，預計將與其餘名單一同於1月中旬正式公布。

談到此次未公布任何野手名單，井端監督直言：「名單在某種程度上已經成形，但我不希望大家因此鬆懈。」他也表示，後續選考將持續觀察球員在自主訓練期間的身體狀況，並與各所屬球團完成必要協調後，再對外說明。

此外，教練團也將評估因賽季疲勞、未參加11月對韓國強化賽的近藤健介、周東佑京，以及旅美球員如大都會的千賀滉大、紅襪的吉田正尚等人的狀態。同時，也會針對在韓國交流賽中，對國際賽用球適應不佳的投手進行進一步觀察。

投手名額預計規劃為15人，是否讓大谷翔平登板投球，將影響最終名額為7或8人。由於井端監督相當重視「第2先發」角色，也將考慮徵召在對韓國強化賽中表現亮眼的北山亘基與曾谷龍平。至於牛棚人選，松山晉也、杉山一樹、藤平尚真等人中，預計將有1至2人獲得青睞。隨著名單逐步明朗，侍Japan備戰世界大賽連霸的輪廓，也正逐漸成形。