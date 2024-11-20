關懷盃出發台東　29日登場一起「MALAKITA」



▲2024年關懷盃將於29日登場。（圖／原棒協提供）

記者陳立勳／台北報導

關懷盃棒球邀請賽今年將邁入第31屆，今年於11月29日到12月2日於台東縣舉辦，本屆口號「MALAKITA」是阿美族語，邀請大家「成為我們」，感受原民熱情一起做朋友。

夾在中央山脈和太平洋之間，景色壯闊的綺麗東岸正是我國孕育職棒球員的重要搖籃，享譽盛名的中華職棒、旅外球星，他們的棒球起點就在這裡，每年底舉辦關懷盃，讓大家不分球隊、族別齊聚一堂，共同為家鄉基層棒球盡心力，透過擔任棒球教室講師，與身上共同流著原民血統的後進交流，不只是休賽季最具意義的任務，也是最暖心的回饋。

關懷盃堪稱一年一度的原住民棒球嘉年華，本屆參賽隊伍總共62支，有少棒硬式組21隊、少棒軟式組21隊和青少棒20隊，其中包含了連續31年參賽未間斷的宜蘭三星國小和花蓮太巴塱國小，而今年也來了一支新朋友，成軍37年的台南崇學國小將重磅亮相，過去曾培育出王建民、胡金龍、林恩宇、郭嚴文等知名校友。

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關懷盃自2022年起試辦軟式少棒組，前2年皆釋出4隊名額，今年軟式少棒組全面開放，擴大到21隊規模，獲得各地區原鄉的熱烈報名，而去年締造史上第一支國外代表的沖繩，今年再次回訪，期待體驗台東風情。

原住民一直是台灣棒球的重要參與人口，中職有4成6的選手具原民身份，其中將近4成來自花東地區，而這些球員的家鄉，還有很多像他們一樣，從小在資源有限的環境下接受栽培，希望成為下一位通過千錘百鍊的菁英。

每年關懷盃記者會都會邀請優秀的原住民運動員，跨界擔任關懷大使，體現原民之間的團結精神，本屆將由台東女武神楊憲慈出任，現為台東關山國中柔道教練，是阿美族與布農族混血，過去為柔道、柔術和克拉術國手，曾在2018年雅加達亞運打下克拉術女子78公斤級銅牌。

前任原棒協理事長林智勝2屆任期期滿後，富邦悍將王勝偉在今年正式接下理事長，本屆關懷盃是他上任後的首次賽事，在球場上總是充滿熱情，期許能為賽會注入活力，讓歡樂氣氛散播給每一位大、小球員，吸引更多同伴與他一起返鄉回饋，讓原民棒球搭建起傳承的橋樑。

今天記者會上特地舉行理事長交接儀式，由林智勝親自為王勝偉背上情人袋，王勝偉也提到，「原本在前理事長身邊學習，看到過程非常辛苦，如今在他的鼓勵下正式接過這重責大任，未來會繼續為偏鄉小球員努力，曾經打過關懷盃，收過前輩們的言語和行動支持，受到他們的影響，懂得飲水思源，這4天賽事，會有很多職棒選手到台東去教小朋友，分享經驗和球場上的建議，讓他們追逐學長腳步時，有明確方向。」