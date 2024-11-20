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冬盟23日洲際開打　歐力士第一指名來台參賽

▲2024年亞洲棒球冬季聯盟日本職棒紅、白兩隊名單。（圖／中華職棒提供）
▲2024年亞洲棒球冬季聯盟日本職棒紅、白兩隊名單。（圖／中華職棒提供） 

記者陳立勳／綜合報導

2024亞洲冬季棒球聯盟將於11月23日開打，中職派出兩隊分別為台灣山林、台灣海洋，日本則有日職紅隊、日職白隊及日本社會人，共5支隊伍進行為期4周交戰，今日公布日職紅、白兩隊名單。

日職白隊由巨人、歐力士、養樂多、西武組成，由今年巨人二軍首席教練安藤強職掌兵符，最受矚目為歐力士2023年第一指名橫山聖哉，是以強打和肩力為賣點的大物游擊手，2022年第二指名內野手内藤鵬有大砲打擊實力，特別為父母皆為中國人，家中都以中文溝通，可預期來到台灣能用中文與台灣選手交流；巨人軍派出10人，以育成選手為主體，195公分左投鴨打瑛二與捕手大津綾也去年曾參與冬盟，2022育成選秀第二指名田村朋輝是最快球速達159公里的極速右腕。

養樂多2021年第一指名的左投山下輝最快球速可達151公里，去年手肘開刀後沒有一軍出賽紀錄，期待靠冬盟實戰磨練，20歲的西村瑠伊斗是2022年養樂多第二指名，為具有長程火力的內野手；西武獅投手山田陽翔是甲子園之星，也是2022年U18日本隊一員，20歲投手黒田将矢身高188公分，最快球速可達158公里，村田怜音是少見196公分高個頭卻依然靈活內野手，今年因意外導致左膝韌帶受傷缺陣，冬盟將一展身手。

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日職紅隊連續兩屆冬盟收下亞軍，今年以軟銀、阪神、橫濱DeNA、中日組成，目標奪冠，中日此次派出的8名球員中就有5人今年在一軍登場過，外野手尾田剛樹今年一軍出賽達65場，於剛結束的宮崎秋季教育聯盟手感火燙，獲得球隊打擊雙冠王；阪神的名單則以2023年第二指名的椎葉剛為首，最快球速可以投到159公里的他，是新任監督藤川球兒秋訓期間特別關照的火球男。

橫濱DeNA於2023年第三輪指名的武田陸玖去年以日本國家隊身分來台參與U18並扛起第四棒，今年因傷影響出賽數不多，期待在冬盟一展身手；軟銀此次派出11人最多，2021年第三指名的左投手木村大成本季二軍防禦率僅2.19，可預期是未來一軍可用之兵，2022年育成第七指名入團的水口創太是罕見的醫學部高材生，今年在軟銀自辦的18場交流賽繳出防禦率3.86的成績，195公分身高是最大亮點。

關鍵字： 中職冬盟

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