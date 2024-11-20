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古林睿煬轉戰日職火腿　統一獅舉辦歡送會

▲統一獅隊舉辦古林睿煬歡送會。（圖／統一球團提供）
▲統一獅隊舉辦古林睿煬歡送會。（圖／統一球團提供） 

記者陳立勳／綜合報導

古林睿煬在2018年季中新人選秀會獲得統一7-ELEVEn獅指名，開啟職棒生涯，2021年起成為獅隊重要本土先發一員，去年杭州亞運繳出亮眼成績，今年球季古林睿煬顯著成長，無論在球技、心態更趨穩定，本季10勝2敗，防禦率1.66，奪下聯盟防禦率王與年度最有價值球員。

今年11月底古林睿煬獲得北海道日本火腿鬥士隊肯定，雙方達成合約共識，預計於11月26日舉辦加盟北海道火腿隊記者會，獅隊規劃於12月7日下午3點於台南棒球場舉辦「古林睿煬感謝有你」球迷祝福歡送會，將開放球迷進入台南棒球場場內內野草皮區一起共襄盛舉，當天購票進場球迷朋友均可獲得「台南から、世界へ 府城金孫古林睿煬海報」，當天活動也規劃古林睿煬榮耀時刻拍照區、留言塗鴉祝福專區、專屬簽名會、萊喀聊Talk Show活動

其中古林睿煬簽名會部分，特別規劃古林睿煬簽名會票券，限額200張，每人每次購票限購一張，凡購買古林睿煬簽名會票券除了享有活動入場資格外，並可參加古林睿煬簽名會，簽名會限簽統一獅周邊商品一個。

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「古林睿煬感謝有你」球迷祝福歡送會」入場券門票售票150元/張，古林睿煬簽名會票券1019元/張(限額200張、每人每次限購1張)，本次活動門票票券，將於11月22日中午12點於全台統一超商ibon售票網全面開賣。

古林睿煬表示，「很感謝球團特別規劃舉辦見面會，很珍惜在獅隊的每一個時刻，透過活動能和球迷簽名、聊天，答謝球迷的支持是一件很有意義的活動，喜歡我的每一球迷們，我們台南棒球場見。」

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅棒球

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