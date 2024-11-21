老虎三冠王全票勇奪美聯賽揚　勇士塞爾生涯首次獲獎



▲底特律老虎史庫柏爾。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳立勳／綜合報導

全美棒球記者協會今天公布塞揚獎得主，美國聯盟由底特律老虎三冠王左投史庫柏爾（Tarik Skubal）以全票獲獎，國家聯盟則是亞特蘭勇士左投塞爾（Chris Sale）得獎。

史庫柏爾今年戰績18勝4敗，防禦率2.39，投出228次三振，拿到美聯投手三冠王，美聯塞揚獎票選，史庫柏爾拿到30張第一名選票，總分210分，以全票之姿通過，連續3年美聯塞揚獎都是全票獲選，前兩年分別是2023年的紐約洋基柯爾（Gerrit Cole）、2022年休士頓太空人韋蘭德德（Justin Verlander）。

堪薩斯皇家魯戈（Seth Lugo）獲得14張第二名選票，總計拿到93分，排第二。克里夫蘭守護者克拉斯（Emmanuel Clase）獲9張第二名選票，總分66分，排第三。

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而國聯塞爾本季出賽29場，戰績18勝3敗，225次三振，防禦率2.38，取得國聯勝投、三振、防禦率三冠王，先前才得到國聯東山再起獎肯定。

塞爾票選得到26張第一名選票與4張第二名選票，總分198分，生涯首次獲獎，費城費城人惠勒（Zack Wheeler）拿到4張第一名選票與25張第二名選票和1張第四名選票，排第二，匹茲堡海盜斯肯斯（Paul Skenes）拿到1張第二名選票，13張第三名選票，3張第四名選票與4張第五名選票，排第三。