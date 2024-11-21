抱持不想輸心態　黃子鵬可惜挨轟：那一球被掌握到



▲黃子鵬。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／綜合報導

世界12強棒球賽中華隊今日複賽首場0比2不敵委內瑞拉，中華隊投手黃子鵬4.2局失2分，無奈被敲出一發2分砲，賽後黃子鵬可惜地說，「今天那顆球被掌握到。」

今天黃子鵬先發4.2局，被擊出5支安打，投出3次三振，沒有任何四死球，挨了一發2分全壘打，丟掉2分自責分，承擔最後敗投。

談到今天表現，黃子鵬表示，「賽前知道有看預賽影片，知道委內瑞拉的打擊是不錯的，自己接到這場先發任務，抱持著不想要輸的心態，今天那一球被掌握到，要再繼續努力加油，盡全力投每一顆球，為球隊貢獻。」

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黃子鵬認為，「能夠進複賽，球隊都有一定水準，主要是臨場掌握與狀況，看誰掌握度高，誰的勝算大，選手能做的就是每天武裝好，其他就是結果呈現，我們就是全力以赴。」

談到被敲出那發全壘打，黃子鵬提到，「那顆球就是位置方向是我要進攻的，吃球沒有吃完整，導致後面沒有照預期，對方本身力量大，尾勁不如預期，可惜自己沒有掌握好那顆球，打出去以為是高飛球，當然會覺得可惜，對手打擊不錯，不能有一點閃失。」

今天在東京巨蛋登板，黃子鵬也說，「讓我回憶起5年前，最靠近上場一次來的時候，有一點感動，終於踏上來，這次是真的輪到我，有鼓勵自己，有堅持住被我拚到，想法僅僅在場下鼓勵自己，不想輸給他們，每球都毫無保留在投，至於後面出塞看教練安排，每天都要準備好，不知道下次有沒有機會再來這裡投球。」