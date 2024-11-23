12強中華隊當例子　鄧蒔陽：每個人都有機會成英雄



▲陳世嘉。（圖／中華職棒提供）

記者陳立勳／台中報導

2024年亞洲棒球冬季聯盟台灣海洋隊23日首戰3比5不敵日職紅隊，台灣海洋隊總教練總教練鄧蒔陽也用今年世界12強中華隊例子鼓勵選手。

今天台灣海洋隊派出效力台鋼雄鷹的投手郭俞延先發，4局被擊出5支安打，投出2次三振，2次四壞球，失掉3分自責分，最後無關勝敗，打擊方面同為台鋼雄鷹的陳世嘉，則是貢獻2分打點。

談到郭俞延表現，鄧蒔陽透露，「這次郭俞延設定就是先發，希望用球數多一點，明年是球隊很重要的先發角色，年輕投手就是要注意每一局的狀況，今天第3局控球開始有點疏忽，對方明顯就能掌握，需要特別注意哪一點，自己要勇敢去面對，如果怕的話，就學不到東西，大膽去投內角。」

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本次執掌台灣海洋隊兵符，鄧蒔陽提到，「有跟所有選手說，看起來是練習賽，但可以做過去不敢做的事情，就會有不一樣的感受，透過訓練帶來成就感。」

鄧蒔陽表示，「球隊這兩天開始練球，各練1個半小時，還不是很熟悉，讓大家先試，盡量把比數壓在伯仲之間，讓選手適應比賽節奏，比較瞭解選手特性之後，會比較好調度，沒有特別給選手目標，要展現出企圖心，不像在母隊，就是去做平常不敢做的事情，就會有收穫。」

不過鄧蒔陽也說，「今天雖然是差2分，內容比較起來，日職紅隊還是有比較好的地方，包括在推進與調度，還有盜壘時間等等，都是我們可以學習。」

此外，這次12強中華隊打進冠軍戰，鄧蒔陽觀察，「今年感覺大家都差不多，日本隊就是看他好的內容，中華隊也不弱，大家越不看好，越要大膽去做，每個人都有機會成為英雄。」