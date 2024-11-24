運動雲

>

江坤宇守備範圍大　日本3屆奧運名將：台灣棒球一直在成長

▲世界12強棒球賽東京複賽，江坤宇。（圖／記者李毓康攝）
▲江坤宇。（圖／記者李毓康攝） 

記者陳立勳／台中報導

日本社會人隊投手教練杉浦正則今年再次來到台灣參與亞洲棒球冬季聯盟，球員時期打過3屆奧運，近期也有關注世界12強賽戰況，其中對於游擊手江坤宇印象深刻。

國際賽經驗豐富，杉浦正則曾經多次對中華隊登板，打過1992、1996、2000年奧運，總共拿到5場勝投，為奧運紀錄，拿過奧運銀牌、銅牌。

1992年巴塞隆納奧運杉浦正曾對中華隊登板，其中準決賽被廖敏雄與吳思賢轟出全壘打，最後承擔敗投，日本遭到郭李建夫壓制，杉浦正則回想，「那時候對到郭李建夫，也是很好的投手，想說不能丟分，當年還是打鋁棒，都是看誰能打比較多分數，但郭李建夫確實是水準很高的投手，所以打不了太多分數。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

杉浦正則坦言，「那一年準決賽，無論是日本或是中華隊都想要拚，因為贏球的話，至少就有銀牌，最後輸給中華隊，真的很不甘心，但透過失敗，也得到更多經驗。」

昨天12強中華隊在複賽再戰日本，最後6比9落敗，杉浦正則也有關心戰況，「中華隊比較可惜的是在得分後，下半局容易再失分，如果不要發生，戰況就會有很大改變，印象中兩隊交手，很少出現昨天緊咬的比賽，中華隊也很有韌性。」

杉浦正則認為，「中華隊投手如果能減少失分，應該會是一場很警彩的比賽，很期待今天的比賽。」

此外，杉浦正則提到，「以前中華隊有蠻多選手本身就很有力量，現在不管是力量或是速度，有更好的提升，像是守備範圍很大的選手也有出現，像是江坤宇，台灣棒球一直在成長。」

▲2024年亞洲棒球冬季聯盟日本社會人隊投手教練杉浦正則。（圖／記者陳立勳攝）
▲2024年亞洲棒球冬季聯盟日本社會人隊投手教練杉浦正則。（圖／記者陳立勳攝） 

關鍵字： 12強棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

冬盟觀察明年亞錦賽名單　日本社會人首戰大勝日職紅

冬盟觀察明年亞錦賽名單　日本社會人首戰大勝日職紅

陳偉殷飛日本見恩師　開心相聚「一樣充滿元氣」

陳偉殷飛日本見恩師　開心相聚「一樣充滿元氣」

日本用年輕陣容闖冠軍戰　青木宣親看好未來「光明」

日本用年輕陣容闖冠軍戰　青木宣親看好未來「光明」

代班總教練拿首勝　林偉看羅暐捷：等開竅

代班總教練拿首勝　林偉看羅暐捷：等開竅

邱智呈「堅持」值得學習　羅暐捷：珍惜每一次機會

邱智呈「堅持」值得學習　羅暐捷：珍惜每一次機會

冬盟首日晚場4280人進場寫紀錄　山林隊4比3力克日職白

冬盟首日晚場4280人進場寫紀錄　山林隊4比3力克日職白

哥哥王威晨提點攻守　王威倫明年3度挑戰中職選秀

哥哥王威晨提點攻守　王威倫明年3度挑戰中職選秀

潘傑楷穿「Taiwan」帽T引熱議　預售飆破8千件

潘傑楷穿「Taiwan」帽T引熱議　預售飆破8千件

12強中華隊當例子　鄧蒔陽：每個人都有機會成英雄

12強中華隊當例子　鄧蒔陽：每個人都有機會成英雄

陳柏清12強表現很好　郭俞延笑：臉色有點蒼白

陳柏清12強表現很好　郭俞延笑：臉色有點蒼白

女歌手「台上飆高音猝死」　 碰！倒下撞擊全場尖叫

熱門新聞

今抗日爭冠！　一票喊「不看比賽」原因曝

12強賽台灣臨時換投確定罰款　不是50萬日圓

震撼彈！　「三振王」郭俊麟驚吐：恐最後一次國家隊

台灣「保留王牌」策略引熱議 日本：他們真的想贏啊

台灣拚世界首座冠軍！先發打線出爐

台灣應援團守規矩獲讚　日網：10點準時停奏樂器！超守禮

讀者回應

﻿

熱門新聞

1今抗日爭冠！　一票喊「不看比賽」原因曝

2台灣臨時換投確定罰款　不是50萬日圓

3震撼彈！「三振王」郭俊麟：恐最後一次國家隊

4台灣保留王牌 日本：他們真的想贏啊

5台灣拚世界首座冠軍！先發打線出爐

最新新聞

1林家正開轟！台灣先馳得點

2徐生明盃16強出爐！美濃晉級

3金牌戰前拋震撼彈！田中將大宣布離開樂天

4林昱珉刺青引日本關注！網友驚嘆：亞洲選手少見

5鄭鈞仁5度參戰冬盟　餅總有交代

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

台灣晉級冠軍戰！ 中華隊激動歡呼

金牌戰台灣來啦！ #蔡其昌 高舉雙手歡呼

美國接殺「中華隊情蒐室」爆歡呼　 蔡其昌：金牌戰！台灣來啦

日本雙轟9比6擊敗委內瑞拉　國際賽豪取26勝

東京巨蛋舉大國旗吶喊！台灣球迷超熱情對街都聽到

施名帥奪男配角獎：做兄弟沒在哭的！　老婆朱芷瑩哭慘「希望沒太晚拿」

女兒出嫁讓她丟機關槍？　媽不捨：改掉固執壞脾氣

劉冠廷秀雜耍！揪許光漢辦簽名會　一句話讓謝盈萱.吳君如一秒變臉XD

許光漢「台上激吻吳君如」！　她爽到臉漲紅：老公❤

6月男嬰成人肉氣囊被撞死！恐怖畫面曝光　兒掛胸前釀悲劇母被法辦
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366