江坤宇守備範圍大　日本3屆奧運名將：台灣棒球一直在成長



▲江坤宇。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／台中報導

日本社會人隊投手教練杉浦正則今年再次來到台灣參與亞洲棒球冬季聯盟，球員時期打過3屆奧運，近期也有關注世界12強賽戰況，其中對於游擊手江坤宇印象深刻。

國際賽經驗豐富，杉浦正則曾經多次對中華隊登板，打過1992、1996、2000年奧運，總共拿到5場勝投，為奧運紀錄，拿過奧運銀牌、銅牌。

1992年巴塞隆納奧運杉浦正曾對中華隊登板，其中準決賽被廖敏雄與吳思賢轟出全壘打，最後承擔敗投，日本遭到郭李建夫壓制，杉浦正則回想，「那時候對到郭李建夫，也是很好的投手，想說不能丟分，當年還是打鋁棒，都是看誰能打比較多分數，但郭李建夫確實是水準很高的投手，所以打不了太多分數。」

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杉浦正則坦言，「那一年準決賽，無論是日本或是中華隊都想要拚，因為贏球的話，至少就有銀牌，最後輸給中華隊，真的很不甘心，但透過失敗，也得到更多經驗。」

昨天12強中華隊在複賽再戰日本，最後6比9落敗，杉浦正則也有關心戰況，「中華隊比較可惜的是在得分後，下半局容易再失分，如果不要發生，戰況就會有很大改變，印象中兩隊交手，很少出現昨天緊咬的比賽，中華隊也很有韌性。」

杉浦正則認為，「中華隊投手如果能減少失分，應該會是一場很警彩的比賽，很期待今天的比賽。」

此外，杉浦正則提到，「以前中華隊有蠻多選手本身就很有力量，現在不管是力量或是速度，有更好的提升，像是守備範圍很大的選手也有出現，像是江坤宇，台灣棒球一直在成長。」



▲2024年亞洲棒球冬季聯盟日本社會人隊投手教練杉浦正則。（圖／記者陳立勳攝）