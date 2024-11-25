大聲告訴世界「台灣尚勇」　陳冠宇摘冠：最完美句點



▲陳冠宇。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／綜合報導

2024年世界12強棒球賽中華隊昨天於冠軍戰4比0完封日本，奪下首座12強冠軍盃，中華隊34歲左投陳冠宇賽後發文表示，「已經感到心滿意足。」

身為12強賽3屆元老，陳冠宇本次總計出賽6場，投了5.2局，只被擊出1支安打，送出7次三振，1次四壞球，無失分，與張奕、黃恩賜一樣，本屆防禦率都是保持0。

昨天中華隊打敗日本，首次拿到12強賽冠軍，陳冠宇IG發文提到，「2024 PREMIER 12告訴世界台灣最強，也告訴世界，我們除了有一顆好的大巨蛋，也有一群年輕選手看到台灣棒球的未來，一路上走起來不輕鬆，一開始也不被看好，但大家都不曾放棄過，始終相信彼此都能為中華隊盡一份心力幫助球隊，能跟一群這麼棒的年輕選手們，一起擁有這麼棒的賽事回憶，創造了許多歷史，也寫下屬於我們的故事。」

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陳冠宇也說，「有幸能參與一個這麼經典的賽事，對於有機會參與大大小小國際賽事的我，已經感到心滿意足，也是最完美的句點。」

此外，陳冠宇表示，「謝謝蔡其昌會長每場跟著我們一起開心一起難過，謝謝教練團的信任與隊友們給予老將的掌聲與勇氣，謝謝後勤團隊處理所有困難的日常生活，謝謝防護員阿血幫我照顧好這次的身體狀況，謝謝藝洳營養師的叮嚀與保養品，謝謝情蒐林瀚學長們每場即時更新的情蒐，最後謝謝大家塞爆大巨蛋和跟我前進東京的熱血球迷們，全場大巨蛋你們燒聲喊聲打球真的非常感動，有你們在我們能大聲的告訴世界『台灣尚勇』。」